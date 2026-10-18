Kada stranci govore o Balkanu, njihova iskustva često su podeljena - od oduševljenja do razočarenja. Ipak, retko ko ostane potpuno ravnodušan. Upravo takvo, duboko lično iskustvo doživeo je Amerikanac po imenu Bret koji je nakon višemesečnog putovanja po Evropi otkrio mesto koje ga je, kako kaže, "zadržalo dušom" – Srbiju.

Na popularnom Reditu, muškarac koji za sebe kaže da ima oko 60-tak godina, podelio je svoju priču o tome kako je iznenada pronašao dom daleko od kuće, i to u Evropi koja mu se generalno nikako nije svidela. NJegova objava o oduševila je mnoge korisnike - posebno jer je Srbiju opisao kroz dobre ljude i toplinu koja ga je potpuno osvojila i iz koje ne želi da ode!

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"Prošle godine sam putovao po Evropi šest meseci i potom se vratio u SAD. Kada sam proveo šest meseci tamo, shvatio sam da mi se uopšte ne dopada. Kada sam počeo da razmišljam o svom vremenu provedenom u Evropi, otkrio sam da su mi najlepši trenuci bili na Balkanu. Ove godine sam odlučio da se vratim i posetim Srbiju, koju sam prošle godine propustio tokom putovanja.

"Ne želim da odem"

Sada sam već skoro 90 dana ovde i imam toliko sjajnih iskustava da ne želim da odem. Imam nešto više od 60 godina, nisam u penziji, ali sada ovo mesto smatram svojim domom. Ostavimo politiku i sve po strani, voleo bih da čujem vaše mišljenje o ljudima ovde. Možda ja sve to gledam na neki neobičan način. Trenutno boravim u predgrađu Beograda i ljudi su ovde zaista divni – ako si dobar čovek, i oni su dobri prema tebi", napisao je Amerikanac koji sada boravi u Beogradu, pa dodao:

"U Hrvatskoj i drugim zemljama jednostavno to nije to"

„Bez uvrede, ali Srbija je vrlo čudno mesto. Ona je kao neobrađeni dijamant. Otkrio sam Srbiju pre skoro tri meseca i izgleda da ne mogu da odem“, našalio se i istakao da su „godine borbe učinile su da su ljudi puni duha, ponosa, gostoljubivosti, puni života“.

"Mnogo mi se dopala Rumunija, sever Bugarske mi je bio donekle zanimljiv, Hrvatska i druge oblasti imaju svoje dobre strane, ali to nije to! Srbija je nekako posebna. Kao dom. Ne mislim na turističke stvari, već na ljude. Kada sam prvi put stigao u Suboticu, neki lokalci su mi rekli da nikada neću otići odavde. Kletva ili sudbina? Komentari? Pitajte šta god želite".

"Samo priznaj - probao si rakiju"

U komentarima su mu mnogi poželeli dobrodošlicu i našalili se s njim da zvuči kao da će uskoro dodati "ić" na kraj svog prezimena.

"Izgleda da si pronašao svoje mesto pod suncem na ovoj planeti i vrlo je moguće da ćeš uskoro dodati 'ić' na kraj svog prezimena", "Samo priznaj – probao si rakiju i sada si navučen na nju. Nema tu ničeg sramotnog", "Predivno, hvala ti na divnim rečima", pisali su mu oni.

(Blic)

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