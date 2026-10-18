Karta iz danske auto škole koja je razbesnela region

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija karte Evrope koja se nalazi u jednoj auto školi u Danskoj. Iako smo navikli da su uglavnom Amerikanci ti koji greše poziciju i ime naše zemlje, svi su bili iznenađeni što se ovakav propust desio upravo Dancima.

Iako je vazdušna linija između Kopenhagena i Beograda svega 1.300 kilometara, Danci su preko teritorije Srbije napisali samo jednu reč - Kosovo.

Fotografiju je neko snimio i podelio na društvenim mrežama, odakle je brzo stigla i do hrvatskih portala koji su je nazvali "urnebesnom". Karta je ubrzo postala viralna i izazvala burne reakcije širom regiona. Foto: Fejsbuk printskrin

Reakcije na internetu bile su podeljene - između smeha i besa.

- Non-stop vičemo i pišemo 'Kosovo je Srbija' i šta se dogodi? Auto škola iz Danske napravi ovakvu kartu i okači je na zid - glasio je jedan od najdeljenih komentara, uz emotikone koji plaču od smeha.

(Avaz)

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