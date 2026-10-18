Karta iz danske auto škole koja je razbesnela region

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija karte Evrope koja se nalazi u jednoj auto školi u Danskoj. Iako smo navikli da su uglavnom Amerikanci ti koji greše poziciju i ime naše zemlje, svi su bili iznenađeni što se ovakav propust desio upravo Dancima.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 024.ba (@024banovost)

 

Iako je vazdušna linija između Kopenhagena i Beograda svega 1.300 kilometara, Danci su preko teritorije Srbije napisali samo jednu reč - Kosovo.

Pročitajte još

Drama u HRV: "Kršiš Bibliju! Otac te neće voditi pred oltar"

Drama u HRV: "Kršiš Bibliju! Otac te neće voditi pred oltar"

10:33

"Spaliću je!" U svojoj kući iz 1792. našla kasetu,snimak šok

"Spaliću je!" U svojoj kući iz 1792. našla kasetu,snimak šok

09:32

Tanja se preselila u Nemačku i zgrozila se: Ovo je užas, dno

Tanja se preselila u Nemačku i zgrozila se: Ovo je užas, dno

22:28

Malo ko zna šta se zapravo krije u Skadarskom jezeru

Malo ko zna šta se zapravo krije u Skadarskom jezeru

12:11

Fotografiju je neko snimio i podelio na društvenim mrežama, odakle je brzo stigla i do hrvatskih portala koji su je nazvali "urnebesnom". Karta je ubrzo postala viralna i izazvala burne reakcije širom regiona.

Foto: Fejsbuk printskrin

 

 

Reakcije na internetu bile su podeljene - između smeha i besa.

- Non-stop vičemo i pišemo 'Kosovo je Srbija' i šta se dogodi? Auto škola iz Danske napravi ovakvu kartu i okači je na zid - glasio je jedan od najdeljenih komentara, uz emotikone koji plaču od smeha.

(Avaz)

"Bomba" je "eksplodirala"! Bivši centar Lejkersa zvanično pojačao Crvenu zvezdu (FOTO)
Sport

"Bomba" je "eksplodirala"! Bivši centar Lejkersa zvanično pojačao Crvenu zvezdu (FOTO)

"Nikola Jokić je dobar, ali Luka Dončić je bolji!"
Sport

"Nikola Jokić je dobar, ali Luka Dončić je bolji!"

BONUS VIDEO:

#zanimljivosti #Kosovo i Metohija #Evropa #Srbija vesti #mapa #Danska vesti #mapa evrope #karta Evrope #Srbija naziv
Komentari 2
ТИП ДАНА ДОЛАЗИ ИЗ КАЗАХСТАНА

TIP DANA DOLAZI IZ KAZAHSTANA