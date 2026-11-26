Video je objavljen na Instagram stranici "vranjecirkus__", a za sada nije poznato gde je tačno nastao, odnosno da li se događaj odigrao u Srbiji.

Na snimku se vidi mladić koji stoji u prodavnici sa odabranim artiklom i čeka da se pojavi prodavac kako bi obavio kupovinu. Međutim, kako se niko nije pojavljivao, odlučio je da ne gubi više vreme. Prišao je kasi, sam otkucao artikal i platio ga platnom karticom.

Snimak je objavljen uz opis "Snađi se pa živi" i ubrzo je postao viralan, izazvavši brojne reakcije korisnika društvenih mreža.

Mnogi su pohvalili mladićevu snalažljivost i duhovito prokomentarisali situaciju, dok su pojedini priznali da bi i sami postupili na isti način.

- Meni je ovo presimpatično - napisala je jedna korisnica.

- Ovako i ja stalno radim, sasvim obična stvar - navodi se u jednom od komentara.

- Novo izdanje kase. Samo za odgovorne kupce - našalio se drugi korisnik.

- Dosadilo mu da čeka i rešio problem, bravo - još jedan je od komentara koji su privukli pažnju.

Iako nije poznato gde je snimak nastao, jedno je sigurno - mladić je svojim potezom nasmejao veliki broj ljudi i pokrenuo raspravu o tome koliko su kupci spremni da budu samostalni kada usluga izostane.

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