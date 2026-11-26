Za krsnu slavu, priprema se slavski kolač, okrugla pogača koja simbolizuje Hrista kao "hleb života", a vino kojim se preliva predstavlja Hristovu krv.

Kolač se pravi od pšeničnog brašna, a sastojci zavise od toga da li je slava posna ili mrsna.

Posna pogača se pravi od vode, brašna i kvasca, dok mrsna pogača ima dodatak žumanaca za lepu boju.

Slavski kolač se ukrašava simbolima poput krsta i ptice, a na njemu se utiskuje pečat sa slovima "IS HS NI KA", što znači "Isus Hristos pobeđuje". Foto: N. Živanović

Po pravilu, slavski kolač treba da osvešta sveštenik, a to se najčešće čini u rano jutro, u crkvi ili u kući domaćina. Sveštenik je taj koji seče, odnosno lomi slavski kolač. Procedura je sledeća: sveštenik podiže kolač pred ikonom i izgovarajući odgovarajuću molitvu, seče ga "krstoobrazno" i preliva vinom. Domaćin i sveštenik okreću kolač, pevajući tri crkvene pesme.

Dva običaja za koji mnogi ne znaju jeste da se slavski kolač poljubi (što čine svi članovi porodice) pre nego što ga sveštenik i domaćin izlome, kao i da je tom prilikom važno da se izgovari sledeći tekst: "Hristos je među nama" i "Jeste i biće", istakao je sveštenik Vuk Jovanović i napomenuo da svi ovi rituali postoje kako bi se porodici i domaćinstvu osigurala zaštita, blagostanje, a "život im bio oplemenjen". Na kraju obreda svi ljube krst i sledi čestitanje damaćinu, piše Mondo.

BONUS VIDEO: