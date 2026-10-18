Supruga čuvenog pevača i kompozitora Mirka Ćajića, Sanja Ćajić, poginula je sinoć u saobraćajnoj nesreći na obilaznici kod Orlovače. Tragična vest potresla je sve koji su poznavali bračni par, koji je, osim privatnog života, delio i brojne poslovne obaveze.

Sanja je bila Mirkova desna ruka u firmi koja se bavi zaštitom prava kompozitora i pevača. NJihova saradnja nije se završavala samo na porodičnom odnosu, već su zajedno radili i na poslovima vezanim za muzičku industriju, zbog čega je ona imala značajnu ulogu u njegovom svakodnevnom životu i radu, a Mirko i Sanja su se nedavno zajedno pojavili na koncertu organizovanom u Sava centru u čast legendarnog Tome Zdravkovića.

Vest o Sanjinoj pogibiji predstavlja veliki gubitak za njenu porodicu, prijatelje i saradnike, koji su se od nje oprostili na Instagramu.

- Postoje vesti za koje srce ne želi da poveruje da su istinite. Vesti koje nas ostave bez reči, sa knedlom u grlu i bolom koji je teško opisati. Sinoć nas je napustila Sanja, supruga našeg Mirka Ćajića. Otišla je prerano, ostavljajući za sobom tugu, prazninu i bol za koji ne postoje reči utehe. U trenucima poput ovog shvatimo koliko je život nepredvidiv i koliko je malo potrebno da se svet u jednom trenutku promeni zauvek. Iza svakog imena krije se nečiji život, ljubav, porodica i hiljade uspomena koje ostaju da žive i onda kada nekoga više nema pored nas. Dragi Mirko, ne postoje reči koje mogu da ublaže bol koji sada nosiš. U ovim teškim trenutcima, uz tebe smo mislima i srcem. Želimo ti snagu da izdržiš dane koji dolaze i da te ljubav, podrška dragih ljudi i uspomene na Sanju makar malo uteše u ovoj neizmernoj boli. Sanjinoj porodici i svim njenim najmilijima upućujemo najiskrenije saučešće. Neki ljudi odu prerano, ali trag koji ostave u srcima onih koji su ih voleli ostaje zauvek. Sanja, neka ti je večna slava i mir - stoji u saopštenju na Instagramu "Connect Network".