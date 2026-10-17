Uoči koncerata koji joj uskoro slede, mir i uživanje pevačica je pronašla na Mauricijusu.

Pevačica je na društvenim mrežama pokazala kako uživa na plaži i, sudeći po slikama, sve joj je potaman.

Goca je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama podelila fotografiju nastalu na plaži, na kojoj je pokazala kako provodi trenutke opuštanja daleko od svakodnevnih obaveza. Foto: Instagram printskrin/gocatrzan

Pevačica je pozirala na ležaljci, ležeći na stomaku, a na sebi je imala dvodelni kupaći kostim. Posebnu pažnju privuklo je njeno prirodno izdanje, budući da na licu nije imala ni trunku šminke.

U opuštenom izdanju, bez uobičajenog scenskog glamura, Goca je pokazala kako izgleda kada je daleko od reflektora i nastupa.

Podsetimo, Mauricijus je ostrvska država u jugozapadnom delu Indijskog okeana, poznata po peščanim plažama, tirkiznom moru i egzotičnim predelima, zbog čega je omiljena destinacija za odmor brojnih turista. Foto: ATA images/A. Ahel

Nedavno je veliku pažnju medija privukla i odluka njene ćerke Lene da promeni prezime, na šta se Goca osvrnula sa potpunim razumevanjem.

„Nije mi jasno zašto je ljudima bilo interesantno to što Lena hoće da promeni prezime, ima apsolutno pravo na to. LJudi pričaju, ali mene je za to baš briga, zapravo sve nas u kući. Ćerki sam išla mnogo na živce kad je bila tinejdžer i mnogo mi je drago da je danas sve to drugačije. Ona je sada devojka, promenila se i vratilo mi se dete onako kako treba. Odrasla je devojka i ima svoje izbore, a ja sam tu da je uvek podržim“, poručila je Tržanova.

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