Supruga Žike Nikolića, čuvenog voditelja, umrla je 10. oktobra, u 64. godini života, a sahranjena je 16. oktobra na Topčiderskom groblju. Za suprugom, sa kojom nije imao dece Žika je ostao neutešan, a još jedan gubitak obeležio je njegov život.

Naime, voditelj je svojevremeno iznenada izgubio još jednu važnu ženu u životu, svoju sestru.

 

 

Žika Nikolić je svojevremeno govorio o gubitku, koji ga je sačekao potpuno nespremno:

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– Ne, ona je sve nas iznenadila. Ujutru je stigla ta tužna vest, nažalost - rekao je voditelj tada i istakao da mu je tužnu vest saopštio upravo sestrić.

– NJen stariji sin mi je saopštio to. Teško je to naravno, nisam stigao da se pozdravim s njom - rekao je i otkrio da je bio teško pogođen, te veoma blizak sa sestrom koju je izgubio:

– Često smo se mi viđali pre toga – rekao je tada Žika, piše Hello!.

Sada je voditelj doživeo još jedan veliki udarac i ostao je bez svoje voljene supruge Zorane.

Foto: Milan Maričić/ATA images

 

 

LJubavna priča Zorane i Žike počela je sasvim slučajno 24. jula 1988. godine na železničkoj stanici u Beogradu. Žika je tada čekao tramvaj za Kalemegdan, dok je Zorana izašla na toj stanici jer je prethodno promašila tramvaj sa Novog Beograda.

Istog dana ponovo su se sreli na Kalemegdanu, gde je Žika vodio emisiju „Poselo”, dok je Zorana bila u restoranu sa drugaricama. Taj treći susret u istom danu bio je presudan, nakon čega su ubrzo otpočeli zajednički život.

(Blic)

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