Princ Aleksandar Karađorđević i njegova supruga princeza Vesna postali su roditelji dečaka Marka Aleksandra u Beogradu, 13. oktobra popodne.

Kako je navedeno u saopštenju, i majka i beba se osećaju dobro, a ime koje su roditelji odabrali je simbolično jer je najmlađi Karađorđević nazvan i po jednom i po drugom dedi - i sa majčine i sa očeve strane.

- Sa velikom srećom i radošću, moja supruga, ja i cela Kraljevska porodica Srbije proslavljamo najlepšu novost: moj sin Princ Aleksandar, i snaha princeza Vesna, postali su roditelji prelepog dečaka, kome svim srcem želimo dobrodošlicu u našu porodicu. Rodio se NJegovo Kraljevsko Visočanstvo Princ Marko Aleksandar, moj dragi unuk. Dok započinju jedno od najvažnijih poglavlja svojih života sa svojom novorođenom bebom, što je jedan od najvećih darova koje čovek može dobiti, NJihova Kraljevska Visočanstva će se u narednom periodu prvenstveno posvetiti porodičnom životu i obavezama oko odgajanja deteta. Svi želimo roditeljima i bebi da ih neizmerna ljubav koju osećaju i dele vodi na ovom divnom, ali ujedno i veoma odgovornom putovanju - naveo je u saopštenju prestolonaslednik Aleksandar.

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