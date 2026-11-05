Britanska televizija "Channel 4" ukida popularni rijaliti format "Married at First Sight UK" nakon deset sezona emitovanja, a odluka je usledila posle velike istrage BBC-ja i emisije "Panorama", tokom koje su tri bivše učesnice iznele ozbiljne optužbe na račun muškaraca sa kojima su bile uparene u šou-programu.

Izvršna direktorka televizije "Channel 4", Prija Dogra, saopštila je da će budžet namenjen ovom rijalitiju biti preusmeren u razvoj novih televizijskih programa. Ona se ponovo izvinila ženama koje su učestvovale u istrazi zbog, kako je navela, uznemirenosti i neprijatnosti koje su pretrpele.

Ovaj rijaliti našao se u centru skandala ranije ove godine, nakon što je BBC-jeva emisija "Panorama" objavila svedočenja tri žene. Dve učesnice iznele su optužbe za silovanje protiv muškaraca sa kojima su bile uparene pred kamerama, dok je treća tvrdila da je nad njom izvršen seksualni čin bez pristanka. Muškarci na koje se optužbe odnose negirali su sve navode.

"Channel 4" je ubrzo nakon što je BBC stupio u kontakt sa televizijom naručio nezavisnu proveru načina na koji su prijave tretirane, kao i bezbednosnih i psiholoških protokola koji su važili tokom snimanja emisije.

Šta je pokazala istraga?

Provera je bila podeljena u dva dela. Prvi je vodila advokatska kancelarija "Clyde & Co" i odnosio se na postupanje televizije "Channel 4" i produkcijske kuće CPL nakon iznetih optužbi.

U izveštaju je navedeno da su, na osnovu dostupnih dokaza i procene verovatnoće, protokoli za zaštitu učesnika bili u skladu sa pravilima britanskog regulatornog tela "Ofcom". Takođe, nije utvrđeno da je prilikom rešavanja prijavljenih problema došlo do kršenja tih pravila.

Ipak, primećeno je da u pojedinim slučajevima predviđeni sistem zaštite nije u potpunosti sproveden. Navedeno je i da su televizija i produkcija mogle da organizuju temeljniju, dugoročnu proveru kroz više sezona, kao i da dodatno unaprede postojeće mehanizme zaštite učesnika.

Drugi deo provere vodila je bivša urednica BBC-ja Lorajn Hedžesi. NJen zaključak bio je da su bezbednosni protokoli emisije veoma detaljni i na visokom nivou, ali da postoje određeni izazovi specifični za ovaj format.

U izveštaju je navedeno da bi, uz unapređenje postojećih pravila i određene izmene samog koncepta, bilo opravdano nastaviti sa snimanjem novih sezona.

Međutim, direktorka "Channel 4" Prija Dogra istakla je da je sprovođenje svih preporuka otvorilo ozbiljna pitanja o samoj koncepciji emisije, za koju smatra da je posle deset godina emitovanja završila svoj put.

Naglasila je i da komisija koja je sprovela proveru nije imala ovlašćenja da utvrđuje istinitost veoma ozbiljnih optužbi koje su tri žene iznele u emisiji "Panorama".

Optužbe koje su dovele do kraja emisije

"Married at First Sight UK", poznat i pod skraćenicom MAFS, predstavljen je kao hrabar društveni eksperiment. Učesnici koji su u potrazi za ljubavlju pristaju da stupe u brak sa potpunim strancima, koje prvi put upoznaju na ceremoniji venčanja.

Iako ti brakovi nisu pravno važeći, kamere prate parove tokom medenog meseca, zajedničkog života i pokušaja da izgrade ljubavnu vezu. Britanska verzija emitovala se deset sezona i bila je jedan od najgledanijih programa televizije "Channel 4", sa više od tri miliona gledalaca u pojedinim epizodama.

Međutim, sve se promenilo nakon istrage emisije "Panorama" u maju, kada su tri žene iznele optužbe na račun svojih televizijskih supružnika.

Jedna od njih tvrdila je da ju je muškarac sa kojim je bila uparena silovao i pretio joj napadom kiselinom. Druga je navela da je televiziju "Channel 4" i produkcijsku kuću CPL, još pre emitovanja epizoda, obavestila da ju je navodno silovao njen televizijski suprug, ali su snimljene epizode uprkos tome prikazane.

Treća žena, Šona Manderson, jedina koja je javno identifikovana, optužila je svog televizijskog supruga za seksualno nedolično ponašanje.

Sve tri učesnice tvrdile su da produkcija nije učinila dovoljno kako bi ih zaštitila.

Sa druge strane, advokati produkcijske kuće CPL ranije su poručili da je njihov sistem zaštite učesnika na najvišem nivou i da su u svim slučajevima postupili na odgovarajući način. "Channel 4" je u početku tvrdio da su sve optužbe potpuno nepotkrepljene dokazima.

Nakon emitovanja emisije "Panorama", direktorka televizije Prija Dogra najpre nije uputila izvinjenje, već je izrazila saosećanje sa ženama koje su odlučile da progovore. Ipak, manje od 48 sati kasnije promenila je stav, izvinila se i izjavila da joj je duboko žao zbog svega što su pretrpele.

Posledice skandala bile su velike. "Channel 4" pokrenuo je nezavisnu proveru, sve epizode emisije uklonjene su sa njihove striming platforme, a jedan od velikih sponzora povukao je podršku projektu.

Nova sezona, koja je po običaju trebalo da počne u septembru, stavljena je na čekanje nakon izbijanja skandala.

Britansko regulatorno telo "Ofcom" u međuvremenu je pokrenulo sopstvenu istragu, a u junu je jedan od muških učesnika uhapšen zbog sumnje na silovanje. NJegov identitet nije objavljen, kao ni identitet navodne žrtve, koja prema britanskom zakonu ima pravo na anonimnost.

Nakon deset sezona i velikog uspeha, popularni rijaliti tako neće dobiti nastavak, a njegov budžet biće iskorišćen za nove televizijske projekte.

(Telegraf)

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