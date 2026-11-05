Vidno potresen, Bojanić se obratio pratiocima putem TikToka, ne uspevajući da sakrije suze dok je govorio o čoveku koji mu je mnogo značio.

Bojanić je juče objavio snimak na svom TikTok profilu, u kojem je istakao da je Sulja bio izuzetan čovek.

- Nažalost, danas se opraštam od velikog prijatelja Sulje, najboljeg ugostitelja u Evropi, od čoveka koji je bio jedan od najboljih domaćina, gazda, iskreni prijatelj meni, i, kao što sam čuo, velikom broju mojih kolega. Neka mu Bog podari lep dženet i njegovoj porodici upućujem od srca iskreno saučešće - poručio je Bojanić kroz suze.

Od Sulje se oprostio i pevač Mitar Mirić, koji je na svom Fejsbuk profilu objavio njegovu fotografiju i uputio emotivne reči.

- Otišao je veliki čovek i veliki gazda kojeg smo svi u našoj branši cenili. Dobri Suljo, neka ti je večni mir i spokoj, a tvojoj porodici Kulauzović iskreno saučešće... - napisao je Mitar. Foto: Fejsbuk printskrin/Mitar Mirić

NJihove emotivne poruke pokazuju koliko je Sulja bio voljen i cenjen među ljudima sa estrade, a njegov odlazak teško je pao svima koji su ga poznavali.

BONUS VIDEO: