Rođen 25. januara 1958. godine u Beogradu, Zoran je već u osnovnoj školi pokazao interesovanje za glumu. U petom razredu priključio se dečjoj dramskoj grupi pod vođstvom Bate Miladinovića i Anite Brzanović, što je bio početak njegovog glumačkog puta.

Iako je nakon gimnazije upisao Stomatološki fakultet, ljubav prema glumi preovladala je, pa se odlučio za Fakultet dramskih umetnosti, na kojem je diplomirao 1982. godine. Foto: Antonio Ahel/ATA images

Impresivna karijera sa preko 50 uloga

Tokom bogate karijere, Zoran Cvijanović ostvario je preko 50 uloga u filmovima i serijama. Među najpoznatijima su:

"Oktoberfest", "Poltron", "Mi nismo anđeli", "Policajac sa Petlovog brda", "Otvorena vrata", "Složna braća", "Lepa sela lepo gore", "Mile protiv tranzicije".

NJegov jedinstveni glumački stil i harizma učinili su ga omiljenim među publikom svih generacija.

Važnost porodice i braka

Zoran Cvijanović već godinama uživa u skladnom braku sa Lanom Cvijanović, koja je po profesiji kostimografkinja. Par ima dve ćerke i poznati su po međusobnoj podršci i ljubavi.

Lana je jednom prilikom opisala kako izgleda sarađivati sa mužem:

- Čudno je kada se radi sa mužem. Malo se brkaju lončići. Zorana nije teško obući. Sve što sam mu ponudila prihvatio je. Mada, bilo je teško naterati ga da se obrije i obuče sve elemente kostima na generalnim probama.

NJen otac je slavni Marko Todorović, popularni prijatelj Milan iz serijala Žikina dinastija. Foto: Milan Maričić/ATA images

Poslovni krah

Na vrhuncu svoje popularnosti, početkom 2000-ih, Zoran Cvijanović suočio se s velikim poslovnim i finansijskim problemima. Ušao je u posao vezan za reciklažu s dugogodišnjim prijateljem, uspešnim filmskim producentom. Zajedno su ulagali u opremu i podizali kredite, ali njegov partner imao je skrivene namere, pisao je tada Blic.

Na nagovor partnera, Zoran je prepisao svoj deo firme pod izgovorom podizanja dodatnog kredita, koji nikada nije realizovan. Ubrzo je ostao bez udela u firmi, ušteđevine i čak novca koji je bio namenjen za školovanje njegove ćerke.

Izbačen iz stana

Situacija se dodatno pogoršala kada je Zoran zbog dugovanja od 70.000 evra morao da napusti svoj stan.

- Nema gde da prespava u Beogradu... Ostao je bez svega... U potpunom je rasulu... - izjavio je izvor blizak glumcu za Blic.

Zoran Cvijanović ostaje primer umetnika koji je, uprkos profesionalnim uspesima, morao da se suoči s velikim izazovima van scene, a danas, nakon svega, ponovo niže pozorišne uspehe i buran život je iza njega.

(Mondo)

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