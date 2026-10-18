Jovana Jeremić oglasila se nakon vesti da se u tajnosti udala za Miloša Stojanovića Tigra. Voditeljka ne krije da je srećna u ljubavi i da joj je ovo najlepši životni period.

Jovana Jeremić objavila je na Instagramu fotografiju sa Tigrom ispod koje je u opisu napisala kratko "Muž".

Foto: Instagram printskrin/jeremicjovana

 

 

Nedugo zatim su se mreže uzburkale, u komentarima su im svi čestitali na venčanju. Tim povodom su je mediji i pozvali.

- Odmaram, ne bih na tu temu za sada ništa govorila - rekla je vidno raspoložena voditeljka.

Foto: Instagram printskrin/jeremicjovana

 

 

"Oženio je najjaču ženu"

Podsetimo, voditeljka je nedavno govorila o njihovoj ljubavi.

Foto: Instagram printskrin/jeremicjovana

 

 

- On to obožava. On se u to i zaljubio. Miloš obožava žene koje su egocentrične i voli žene koje su svoje, uspešne, voli žene koje su u svom životu ostvarile velike stvari. Miloš je oženio najjaču ženu. To ne može svako. To što je on uradio, to nije uradio niko. Ja stvarno nemam konkurenciju ni u prošlosti ni u sadašnjosti. Ja ne vidim nikoga ko je kompletna ličnost kao što sam ja. I to nije moje samopouzdanje, Jovane Jeremić, kako kažu „Dnevna doza samopouzdanja”. Ja sam jedan kompletan paket. Hiperintelektualac, žena šoumen. Što bi naš narod rekao i grešnica i svetica u isto vreme, i dobrica i veštica u isto vreme, žena koja može ti odigrati striptiz bez problema. Majka me rodila za sve - rekla je ona za "Blic" tada.

(Blic)

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