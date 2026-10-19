Nakon što je snimak muškarca, a zatim i mlade žene, kako udaraju psa u Hrvatskoj postao viralan na društvenim mrežama, oglasio se Državni inspektorat (DIRH). U svom odgovoru "Indeksu", potvrdili su da je pas prethodno usvojen iz Dumovca u Zagrebu, kao i da su ga osobe sa video snimaka namerno izložile strahu, čime su prekršile Zakon o zaštiti životinja i ugovor o usvajanju.

Slučaj je izazvao burne reakcije javnosti, a građani su se organizovali da spasu psa. DIRH, međutim, navodi da je pas ukraden sa adrese na kojoj se nalazio i da policija sprovodi istragu zbog sumnje na krađu.

- S obzirom na to da se sumnja na počinjenje krivičnog dela, nismo u mogućnosti da predstavimo detalje daljeg postupka - rekli su iz DIRH. Foto: Fejsbuk printskrin

Ps je na kraju zbrinut u Gradskom skloništu za napuštene životinje u Dumovcu.

Psa pregledao veterinar, nisu pronađene povrede

Psa je pregledao veterinar 9. oktobra (kada je primljen na brigu u Dumovcu).

- Klinički pregled psa je obavljen od strane veterinara u 16:10 časova i kod psa nisu pronađene vidljive povrede, poput rana, kontuzija ili hematoma - naveo je DIRH.

Uprkos takvom nalazu, inspekcijom je utvrđeno da su hranitelji namerno izložili psa strahu, čime su prekršili član 5, stav 1 Zakona o zaštiti životinja. Ranije je, prilikom usvajanja psa, zaključen ugovor kojim se hranitelj obavezao da će brinuti o životinji u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja i drugim propisima koji regulišu dobrobit životinja.

- Postupkom je utvrđeno da je hranitelj, pored odredbi Zakona o zaštiti životinja, prekršio i odredbe ugovora o usvajanju - naveo je DIRH.

Kako je slučaj postao javan?

Sve je postalo javno nakon što je korisnica jedne od Fejsbuk grupa za pomoć životinjama objavila:

- Ovo nije zanemarivanje koje traje dan ili dva. Prema izveštajima i snimcima koje imam, pas mesecima trpi uslove u kojima nijedno živo biće ne bi trebalo da živi.

Zaključan je na balkonu po ceo dan – na kiši, suncu, snegu, na +40°C i -15°C. Izlazi u šetnju samo jednom dnevno, na oko deset minuta. Vlasnici psa (otac i ćerka) ga svakodnevno tuku - navela je u objavi.

U objavi se takođe tvrdi da je slučaj više puta prijavljen nadležnim službama i da su opštinske službe i policija navodno već bile na adresi.

- Međutim, situacija se nije promenila. Pas je i dalje tamo - nastavila je.

Poslodavac čoveka na snimku se oglasio: "Ne mogu da ga otpustim"

Na snimku se vide muškarac i mlada žena kako udaraju psa. Muškarac je bio obučen u uniformu sličnu onoj koju nose pripadnici hitne medicinske pomoći. Prema dostupnim informacijama, on je zaposlen u privatnoj medicinskoj kompaniji. Vlasnik kompanije je naknadno kontaktirao Indeks.

Rekao je da za sada neće otpustiti čoveka jer, tvrdi, za to nema zakonskog osnova. Dodao je da je zbog takve odluke izložen uvredama, pretnjama i pozivima na bojkot kompanije.

- Ne mogu otpustiti čoveka ako za to nemam zakonski osnov. Ne mogu ga otpustiti isključivo na osnovu pritiska javnosti i negativnih mišljenja ljudi. Nemam dovoljno dokaza da opravdam njegovo otpuštanje u eventualnom sudskom postupku - rekao je Damir Protić za Indeks.

Dodao je da ne dovodi u pitanje ono što se vidi na snimku.

- Na snimku se vidi kako udara psa i to apsolutno ne odobravam.