Posebno se komentariše trenutak u kojem je američki predsednik pokušao da poljubi suprugu, koja je, kako se čini na snimku, blago pomerila glavu, piše Yahoo news.

Snimak se brzo proširio platformom X, a korisnici su počeli da analiziraju njihove gestove i govor tela. Dok su jedni situaciju ocenili kao neprijatnu, drugi smatraju da se iz nekoliko sekundi snimka ne može pouzdano zaključiti kakav je odnos između supružnika.

Pažnju je privukao i trenutak u kojem Tramp pruža ruku Melaniji. Kada mu je ona uzvratila, predsednik ju je kratko potapšao po ruci, što je takođe izazvalo brojne reakcije.

U komentarima na društvenim mrežama nizale su se šale na račun ponašanja predsedničkog para.

"To tapšanje po ruci je jednostavno... baš neprijatno", napisao je jedan korisnik.

Melania almost broke her neck avoiding locking lips with Jabba the Gut. #Trump #Melania #WomensHealthDivision https://t.co/o7V3xfrNl1 — Dave k (@Konjoyan) October 19, 2026

Melania Trump turns her head far to the side as Trump moves in for a kiss 😳 https://t.co/A4oBiUZvo5 — Aaron Rupar (@atrupar) October 19, 2026

Drugi je poručio da Tramp "nikada ne propušta priliku da osramoti našu zemlju", dok su se pojedini korisnici šalili da je Melanija prisustvovala događaju samo zato što je to bila njena obaveza.

Pojavile su se i spekulacije o njihovom privatnom životu, a jedan od komentatora napisao je da je Melanija "odradila svoju mesečnu ugovornu obavezu pojavljivanja".

"Oni ne mogu da se podnesu", glasio je još jedan komentar.

Ipak, nisu svi u njihovom ponašanju videli nešto neobično.

Pojedini korisnici ocenili su da je reč o uobičajenom gestu između supružnika i da nema razloga da se kratka interakcija tumači kao znak problema u njihovom odnosu. Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Zbog čega su Tramp i Melanija bili u Beloj kući?

Dok su komentari o njihovom ponašanju preplavili društvene mreže, povod okupljanja bila je inicijativa za unapređenje zdravlja žena u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tramp i Melanija prisustvovali su svečanosti u Beloj kući, tokom koje je američki predsednik potpisao izvršnu uredbu o pokretanju nove inicijative u ovoj oblasti.

Plan predviđa osnivanje posebnog odeljenja za zdravlje žena pri američkom Nacionalnom institutu za zdravlje (NIH), kao i formiranje radne grupe Bele kuće koja će se baviti ovim pitanjem. Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Cilj je unapređenje istraživanja bolesti koje posebno pogađaju žene, ubrzavanje razvoja novih metoda lečenja i poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite. Poseban akcenat stavljen je i na primenu veštačke inteligencije u medicinskim istraživanjima.

Melanija Tramp učestvovala je u pripremi inicijative, a tokom događaja predstavila je svoju viziju modernizacije zdravstvene zaštite žena u SAD.

Iako je zdravlje žena bilo u središtu skupa, pažnja korisnika društvenih mreža brzo se preusmerila na kratak susret predsedničkog para.

NJihova zajednička pojavljivanja i ranije su izazivala brojne komentare, ali snimci ovakvih trenutaka često ostavljaju prostor za različita tumačenja. Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Iz kratke interakcije, međutim, ne može se sa sigurnošću zaključiti šta su Tramp i Melanija mislili ili osećali u tom trenutku, prenosi Telegraf.

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