Habarda, penzionisanog učitelja iz savezne države Mičigen, Državni sekretarijat Sjedinjenih Američkih Država proglasio je osobom koja je nepravedno pritvorena.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je o njegovom slučaju razgovarao i s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Habard je decenijama radio u inostranstvu kao nastavnik engleskog jezika. U ukrajinski grad Izjum, koji su ruske snage okupirale na početku rata 2022. godine, preselio se 2014. godine. Prema izveštajima ruskih državnih medija, ruski tužioci tvrdili su da se Habard borio u Izjumu nakon što je potpisao ugovor prema kojem je trebalo da prima oko 1.000 dolara mesečno, prenosi Si-En-En.

Stiven DŽejms Habard rođen je 1952. godine u američkoj saveznoj državi Mičigen, gde je odrastao u gradu Big Rapidsu. Prema američkim vojnim evidencijama, služio je u Ratnom vazduhoplovstvu SAD i Nacionalnoj gardi, ali se kasnije posvetio obrazovanju. Foto: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File

Stekao je diplomu mastera engleskog jezika, a zatim približno 25 godina proveo u Japanu, gde je radio kao nastavnik engleskog.

Posle Japana živeo je na Kipru, da bi se 2014. godine preselio u ukrajinski Izjum, u Harkovskoj oblasti, zbog veze sa Ukrajinkom.

Prema rečima njegove sestre Patrisije Habard Foks, Amerikanac je u Ukrajini vodio povučen život, sa veoma malo kontakata sa lokalnim stanovništvom. Živeo je od penzije koja je iznosila približno 300 dolara mesečno.

Kada je u februaru 2022. počela ruska specijalna vojna operacija u Ukrajini, Habard se nalazio u Izjumu, gradu koji su ruske snage preuzele pod kontrolu u aprilu iste godine.

Upravo tada je i uhapšen.

Prema verziji ruskih istražnih organa, Habard se u februaru 2022. dobrovoljno priključio bataljonu teritorijalne odbrane u Izjumu.

A Moscow court has sentenced 72-year-old American citizen Steven Hubbard to nearly seven years in a penal colony on charges of mercenary activities. Russian investigators allege that Hubbard, who had been living in Ukraine since 2014, joined the territorial defense forces in Izyum, Kharkiv Oblast, in February 2022, receiving a monthly salary of at least $1,000. He was captured by Russian forces two months later. However, Hubbard’s sister, Patricia Fox, told Reuters that Hubbard had worked as an English teacher in various countries before coming to Ukraine for the same purpose. Fox and another unnamed relative expressed skepticism about Hubbard's reported guilty plea, suggesting that his age and alleged pro-Russian views made it unlikely he would have engaged in armed activities. 📹Astra Telegram — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) October 7, 2024

Tužilaštvo je tvrdilo da je prošao vojnu obuku, dobio naoružanje i municiju i prihvatio da učestvuje u borbama protiv ruske vojske za mesečnu naknadu od najmanje 1.000 dolara.

Ruski mediji navodili su da je uhapšen tokom obavljanja dužnosti na ukrajinskom kontrolnom punktu.

Moskovski gradski sud je 7. oktobra 2024. godine, posle postupka zatvorenog za javnost, osudio Habarda na šest godina i deset meseci zatvora zbog učešća u oružanom sukobu u svojstvu plaćenika.

Prema izveštajima ruskih državnih medija, Amerikanac je priznao krivicu. Međutim, njegova porodica i američki advokati odbacili su tvrdnje da se dobrovoljno priključio ukrajinskoj vojsci.

NJegova sestra Patrisija tvrdila je da Habard nikada nije posedovao oružje i da je po svojim uverenjima bio pacifista. Navela je i da je imao proruske stavove, zbog čega je smatrala malo verovatnim da bi u sedamdesetim godinama odlučio da ratuje protiv Rusije.

Habardov američki advokat Martin de Luka preneo je sasvim drugačiju verziju događaja. Prema njegovim rečima, Habard je tvrdio da nije bio pripadnik nijedne vojne jedinice i da su ga ruski vojnici jednostavno odveli iz kuće.

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