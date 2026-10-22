U svojoj pariskoj oružarnici, Iv Gole beleži desetostruki rast prodaje nakon prošlonedeljnih nereda tokom kojih su zabeležene masovne pljačke lokala. Zalihe odbrambenog oružja sa gumenim mecima (snage do 20 džula), koje punoletni građani u Francuskoj mogu kupiti bez posebne dozvole, već su u potpunosti rasprodate, piše "Le Monde".

Foto: Mattia David Rinaldi/LiveMedia/IPA/Profimedia

– Trgovci se naoružavaju jer su u velikom strahu. Pojedini moji kupci prošle subote našli su se praktično zarobljeni u sopstvenim radnjama dok su pljačkaši upadali unutra – svedoči Gole.

Slična situacija je i u drugim oružarnicama u gradu. Vlasnik optičarske radnje u blizini Istočne železničke stanice ("Gare de l’Est"), predstavljen kao Mikael, odlučio je da kupi biber sprej. Kako objašnjava, to je učinio kako bi imao barem minimalno sredstvo samoodbrane i umirio sopstveni strah ukoliko neko pokuša nasilno da provali u njegov lokal.

Na Bulevaru Maženta, koji povezuje Istočnu stanicu sa Trgom Republike i koji je protekle subote bio jedno od glavnih poprišta nereda, majstori i vlasnici ubrzano postavljaju zaštitne table od šperploče preko izloga. Na improvizovanim drvenim barijerama već su osvanule poruke solidarnosti i pozivi za organizovanje: pojedini plakati pozivaju komšije da se priključe lokalnoj "WhatsApp" grupi radi koordinacije i sprečavanja novih upada, dok se preko drugih prikuplja novčana pomoć za vlasnike čije su radnje u potpunosti demolirane i opljačkane.

Ipak, ne posežu svi za oružjem. Deo pariskih preduzetnika nada se da će pojačano prisustvo bezbednosnih snaga sprečiti reprizu nereda.

– Prošla subota je bila strašna, plašio sam se za sopstveni život – navodi lokalni frizer Oze Guedž. – Ipak, odbijam da poverujem da će se isto ponoviti i ove subote. Verujem da su nadležni shvatili ozbiljnost situacije i izvukli pouke iz onoga što se dogodilo.

(Kurir)

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