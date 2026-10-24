Tragedija se dogodila dok je boravio na groblju zbog sahrane prijatelja, a betonska konstrukcija na koju je seo iznenada se urušila.

Nesreća se dogodila u sredu, 21. oktobra, na gradskom groblju Sao Žoze u mestu Linjares, u brazilskoj saveznoj državi Espirito Santo.

Marsaro je tog dana došao kako bi prisustvovao sahrani prijatelja koji je prethodnog dana poginuo u saobraćajnoj nesreći. Foto: Printskrin/Instagram/agorabrasilnews

Prema rečima grobara Nazarea Bravina, muškarac je na groblje stigao motociklom, pozdravio prisutne i raspitao se gde će njegov prijatelj biti sahranjen.

Nakon toga ostavio je motocikl i kacigu, a zatim se uputio prema grobu svog pokojnog oca, koji se nalazio na istom groblju.

Kada je stigao do očevog groba, Adilson je seo na betonsku nadgrobnu konstrukciju.

U tom trenutku konstrukcija je iznenada popustila pod njegovom težinom, a muškarac je propao u grobnicu.

Glasan prasak privukao je pažnju ljudi koji su se nalazili u blizini. Kada su shvatili šta se dogodilo, odmah su pozvali hitne službe.

Na lice mesta stigli su pripadnici vatrogasne službe i hitne pomoći, ali nesrećnom muškarcu nije bilo spasa.

Lekari su mogli samo da konstatuju smrt. NJegovo telo izvučeno je iz urušene grobnice i prevezeno na obdukciju.

Kako piše "New York Post", Marsaro je sahranjen već narednog dana, i to na istom groblju na kojem je izgubio život.

Gradske vlasti Linjaresa izrazile su saučešće porodici i prijateljima stradalog muškarca.

U saopštenju su navele da je osoblje groblja odmah obavestilo nadležne službe, ali da pokušaji spasavanja nisu bili uspešni.

Istovremeno su podsetile građane da budu posebno oprezni prilikom obilaska grobnih mesta, naročito uoči praznika Dana mrtvih, kada se očekuje veći broj posetilaca.

Nakon tragedije otvoreno je i pitanje bezbednosti nadgrobnih konstrukcija.

Gradska uprava saopštila je da je nadležna za održavanje zajedničkih površina, staza i ostalih javnih delova groblja.

Međutim, održavanje pojedinačnih grobnica i nadgrobnih spomenika, prema lokalnim pravilima, odgovornost je porodica pokojnika.

Brazilska civilna policija pokrenula je istragu kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće.

Za sada nije saopšteno zbog čega je betonska konstrukcija popustila niti da li je prethodno bilo znakova njenog oštećenja.

(NewYorkPost)

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