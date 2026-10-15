- Gde sam? Ko ste vi? - pitala je Pajk nakon buđenja, prema navodima njenog advokata.

Podsetimo, Pajk je 30. septembra preživela dve smrtonosne injekcije. Osuđena je zbog ubistva 19-godišnje Kolin Slemer 1995. godine, koju je uz pomoć tadašnjeg dečka Tadarila Šipa takođe mučila i pretukla.

Nijedna osoba osuđena na smrtnu kaznu u SAD još nije preživela ubrizgavanje smrtonosnog leka tokom pogubljenja. Spajvi kaže da je advokatski tim danima verovao da je Pajk moždano mrtva, očekujući da će biti isključena s aparata. Međutim, u utorak je, na šok svih, počela da govori. Prisećala se samo nekih detalja s pogubljenja, kazao je advokat, a dan kasnije je potvrdio da je čak počela i da hoda.

Dodaje da je Pajk tokom postupka pomagala timu za pogubljenje da pronađe venu u njenoj ruci, kao i da je bila „ljubazna i pristojna dok su joj ubrizgavali lek”. Nakon što je postalo jasno da nije preminula ni nakon dve doze pentobarbitala, prevezena je u bolnicu.

Tamo je danima bila bez svesti dok je medicinsko osoblje radilo na uklanjanju ubrizganog leka iz njenog organizma. Probudila se s cevi u grlu, okružena ljudima koje nije poznavala. Obe su joj ruke sada izrazito otečene. U jednoj ima ugrušak, boluje od upale pluća i ne može da guta.

Foto: Tennessee Department of Correction

- Ne znamo kakve će sve posledice ovo ostaviti na njeno mentalno zdravlje - kazao je Spajvi, dodajući da je zbog svega što je prošla „ljuta i zbunjena”.

I dalje je na intenzivnoj nezi, a ruke i noge vezane su joj za bolnički krevet. Drugi advokat i deo tima koji zastupa Pajk, Luk Ajnen, opisao je prepreke koje otežavaju komunikaciju s njegovom klijentkinjom.

- Sve do juče naša je klijentkinja bila bez svesti i nije mogla da komunicira - rekao je sudiji koja je odobrila očuvanje dokaza.

Naredila je da se sačuva sve što se nalazilo u prostoriji za pogubljenje i zatražila dokumentaciju o psihičkom stanju Pajk pre, tokom i nakon pokušaja pogubljenja.

Guverner Tenesija Bil Li obustavio je sva pogubljenja do kraja godine i poručio da želi odgovore o tome šta je pošlo po zlu. Zvaničnik zatvorskog sistema najavio je ostavku nakon neuspelog pogubljenja.

BBC

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