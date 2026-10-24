Bivši gradonačelnik holandskog grada Groningena, Kun Shujling, ponovo je uložio žalbu na presudu kojom je osuđen zbog masturbiranja u svom automobilu, ovoga puta Vrhovnom sudu Holandije, preneli su danas lokalni mediji.

Apelacioni sud u Zvoleu prošle nedelje je izrekao Shujlingu novčanu kaznu od 250 evra zbog nepristojnog ponašanja u javnosti. Sud je utvrdio da je dokazano da je on u martu 2024. godine masturbirao u svom automobilu, preneo je "NL tajms".

Shujling je sve vreme negirao optužbe, tvrdeći da je imao bolove u stomaku, zbog čega je otkopčao pantalone i trljao stomak.

- Od samog početka sam jasno govorio o tome šta se te večeri dogodilo i kakve sam tegobe imao. Ne shvatam kako sud može da ne poveruje u to. Iako je reč o relativno maloj novčanoj kazni, posledice po mene su ogromne - rekao je on. Foto: Profimedia

Bivši gradonačelnik je uložio žalbu, ali ga je i Apelacioni sud proglasio krivim. Ključnu ulogu u ovom slučaju ima iskaz jednog vozača kamiona koji je optužio Shujlinga, videvši ga da masturbira u svom autu, na putu A7. I Okružni sud i Apelacioni sud ocenili su iskaz vozača kao verodostojan, s obzirom na to da je on tokom celog postupka davao detaljne i dosledne izjave.

S druge strane, kako je sud naveo prošle nedelje, Shujling nije uvek iznosio iste navode. Prvo je tvrdio da je morao da urinira, a kasnije je promenio priču, navodeći da je imao bolove u stomaku.

Shujling je bio gradonačelnik Groningena od 2019. do 2024. godine. Svoj prevremeni odlazak sa funkcije najavio je u septembru 2024. godine, pre nego što su sumnje protiv njega dospele u javnost.

(Tanjug)