Ne kažemo da će vas jedna flaša piva potpuno "nokautirati", ali promene u vašem telu i umu počinju od prvog gutljaja.

Ako mislite da to uopšte ne utiče na vas, možda bi trebalo da preispitate svoju percepciju.

Od trenutka kada popijete to prvo piće, vaše telo počinje da reaguje, menjajući način na koji razmišljate i kako se osećate fizički. Već sat vremena nakon što popijete pola litra piva, u vašem telu se dešava nekoliko značajnih promena, piše "LADBible". Foto: Depositphotos/NatashaFedorova

Prvo, i pre nego što primetite bilo kakve efekte, ispijanje piva oslobađa dopamin - hormon dobrog osećanja. Taj dopamin aktivira centre nagrađivanja mozga, ali upozorava da posle samo jednog piva šećer u krvi može blago da padne, posebno ako pijete na prazan stomak.

- Ovo može da izazove blagu vrtoglavicu i želju za grickalicama, objasnili su u jutjub videu sa "Yahooa".

Foto: Germany Images David Crossland/Alamy/Profimedia

Zanimljivo je da muškarci i žene različito reaguju na alkohol, čak i nakon što popiju istu količinu. Prema istraživanjima, žene imaju tendenciju da se napiju 30-40% više od muškaraca nakon iste doze alkohola, što je povezano sa razlikama u telesnom sastavu, kao što je odnos vode i masti.

Psihijatar dr Danijel Amen je takođe objasnio uticaj alkohola na mozak tinejdžera koji je bio pod dejstvom alkohola:

- Skenirali smo mozak mladića koji je bio trijezan, a zatim pijan, i primetili smo da su mu prednji režnjevi praktično nestali.

(Krstarica)

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