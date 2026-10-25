Uz objavu je priložena i slika, generisana pomoću veštačke inteligencije, koja prikazuje nuklearnu eksploziju u Tel Avivu, prenosi Tajms of Izrael.
- Izrael se suočava sa stvarnom i opipljivom egzistencijalnom pretnjom. Ako Iranci dođu do nuklearnog oružja, ništa drugo više neće biti važno - napisao je Netanjahu na Iksu.
Kako je navedeno, kontroverze oko vlade, uključujući aferu "Katargejt" i izbegavanje vojne obaveze od strane ultraortodoksnih Jevreja, zapravo je "jedna velika dimna zavesa osmišljena da sakrije jedno pitanje koje je važnije od svih ostalih".
- Kada bi dve atomske bombe pale na Izrael, ko bi onda mario za sve te besmislene kontroverze - pita Netanjahu.
U objavi se ističe da Izrael ima ograničen vremenski okvir da se suprotstavi Iranu dok je Donald Tramp na mestu predsednika Sjedinjenih Američkih Država, uz upozorenje da buduće generacije Izraela "neće oprostiti ako se propusti ova istorijska prilika".
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Netanjahu je takođe upozorio da bi glasači, ukoliko izaberu lidera koji nije sposoban da se suprotstavi Iranu, mogli da izlože svoje porodice "opasnosti od drugog Holokausta".
Gadi Ajzenkot, predsednik stranke "Jašar", oštro je kritikovao Netanjahua zbog ove objave, optužujući ga za širenje straha uoči izbora.
- Netanjahu, ponašaš se histerično. Kao i u svakoj izbornoj kampanji, koristiš isti metod laži i taktiku zastrašivanja. Ovog puta pretiš izraelskim građanima masovnim uništenjem. I to nakon što nisi uspeo da ostvariš ratne ciljeve u Iranu - istakao je on.
Ajzenkot je ocenio i da je Netanjahu doživeo neuspeh i da će mu za dva dana narod Izraela to pokazati na biralištima.