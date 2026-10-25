Uz objavu je priložena i slika, generisana pomoću veštačke inteligencije, koja prikazuje nuklearnu eksploziju u Tel Avivu, prenosi Tajms of Izrael.

- Izrael se suočava sa stvarnom i opipljivom egzistencijalnom pretnjom. Ako Iranci dođu do nuklearnog oružja, ništa drugo više neće biti važno - napisao je Netanjahu na Iksu.

Kako je navedeno, kontroverze oko vlade, uključujući aferu "Katargejt" i izbegavanje vojne obaveze od strane ultraortodoksnih Jevreja, zapravo je "jedna velika dimna zavesa osmišljena da sakrije jedno pitanje koje je važnije od svih ostalih".

- Kada bi dve atomske bombe pale na Izrael, ko bi onda mario za sve te besmislene kontroverze - pita Netanjahu.

U objavi se ističe da Izrael ima ograničen vremenski okvir da se suprotstavi Iranu dok je Donald Tramp na mestu predsednika Sjedinjenih Američkih Država, uz upozorenje da buduće generacije Izraela "neće oprostiti ako se propusti ova istorijska prilika".

תקראו את הדברים החשובים של יובל בלומברג: מדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית אמיתית ומוחשית. אם האיראנים ישיגו גרעין, שום דבר כבר לא ישנה יותר. הכל כל כך טפל אל מול הסכנה הקיומית של איראן והציר השיעי. הסערות המבוימות והמומצאות חדשות לבקרים נועדו להסיט את תשומת הלב מהדבר האחד שהוא החשוב ביותר: סיום העבודה באיראן. זה נוגע בקיום הפיזי של כל אדם ואדם כאן. יש לנו עוד שנתיים של טראמפ לסיים את העבודה באיראן, ואין לדעת מה יהיה לאחר מכן, אם זו תהיה קמאלה האריס, או תואם מאמדני כלשהו. זה חלון הזמן שנותר לנו כדי להשלים את העבודה הנדרשת כדי להבטיח את הקיום הפיזי שלנו לשנים הבאות. כל משאבי המדינה הנדרשים, צריכים להיות מושקעים במשימה הזו. קטאר, חרדים, אוריך, גיוס, התראות. הכל מסך עשן ענקי כדי להסתיר את הנושא היחיד שניצב מעל כולם בפער. אם יפלו במרכז הארץ שתי פצצות אטום, את מי יעניינו כל סערות הסרק האלה? הדורות הבאים לא יסלחו לנו אם נפספס את חלון ההזדמנויות ההיסטורי שמאפשר לנו לנסות ולהשלים את המשימה הקריטית ביותר שעומדת בפני הדור שלנו. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שמוחזק בצווארו על ידי האחים המוסלמים וסייעני הטרור. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שלא מסוגל להרים את הטלפון ולנהל שיחה אינטימית רציפה עם טראמפ. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שלא מסוגל לעמוד בלחץ של ראיון טלויזיה. השינאה לנתניהו, ככל שהיא עולם ומלואו עבור מחנה שלם, לא תעזור מול הגרעין האיראני. כל אחד שדואג לקיום הפיזי שלו, של משפחתו, ושל אהוביו, ידו צריכה לרעוד לפני שהוא בוחר במישהו שלא יהיה מסוגל להשלים את המשימה, ובכך לדון את עצמו ואת משפחתו לסכנה של שואה שניה, בגלל השינאה הפוליטית שלו או בגלל סערת דמה מטופשת וחסרת חשיבות. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 25, 2026

Netanjahu je takođe upozorio da bi glasači, ukoliko izaberu lidera koji nije sposoban da se suprotstavi Iranu, mogli da izlože svoje porodice "opasnosti od drugog Holokausta".

Gadi Ajzenkot, predsednik stranke "Jašar", oštro je kritikovao Netanjahua zbog ove objave, optužujući ga za širenje straha uoči izbora.

- Netanjahu, ponašaš se histerično. Kao i u svakoj izbornoj kampanji, koristiš isti metod laži i taktiku zastrašivanja. Ovog puta pretiš izraelskim građanima masovnim uništenjem. I to nakon što nisi uspeo da ostvariš ratne ciljeve u Iranu - istakao je on.

Ajzenkot je ocenio i da je Netanjahu doživeo neuspeh i da će mu za dva dana narod Izraela to pokazati na biralištima.

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