Na događaju održanom u sedištu UN u NJujorku, DŽeksonu je uručena nagrada za pomoć koju je njegova država, Slobodna Republika Verdis, pružila Obali Slonovače, preneo je NJujork post.

Nagradu je DŽeksonu dodelio Institut za istraživanje javnih politika i diplomatije.

DŽekson je rekao da je to za njega bilo veoma zanimljivo iskustvo i da se, s obzirom na to da ima samo 21 godinu, još navikava na to da dolazi na takve događaje na kojima se okupljaju zanimljivi i uticajni ljudi.

DŽekson se proglasio predsednikom sopstvene države, a prvi put je došao na ideju da osnuje sopstvenu državu sa grupom prijatelja kada je imao samo 14 godina.

NJegovi prijatelji i on primetili su da je, nakon graničnog spora, nekoliko delova zemljišta duž Dunava ostalo bez formalnog vlasnika, odnosno da na njih pravo nisu polagale ni Hrvatska, ni Srbija.

On je 30. maja 2019. godine proglasio jednu od tih parcela, na karti zvanično označenu kao "DŽep 3" (Pocket-3), za Slobodnu Republiku Verdis.

Verdis se prostire na površini od oko 51 hektara, što bi ga činilo drugom najmanjom državom na svetu, odmah iza Vatikana.

Do te teritorije može se stići isključivo čamcem iz Osijeka, a dosadašnji pokušaji naseljavanja bili su neuspešni.

DŽeksonu je, u međuvremenu, zabranjen ulazak u Hrvatsku.

On tvrdi da su hrvatske vlasti takođe postavile kamere duž obale Verdisa kako bi im onemogućile pristup teritoriji iz Srbije, čime su ih pretvorile u "vladu u egzilu".

DŽekson je dobio državljanstvo Srbije, prema pisanju medija, a osmislio je pasoše, zastavu, suvenire, formirao kompletan kabinet, doneo zakone, pa čak izradio i grb.

Otvorene su i dve ambasade Verdisa, jedna u Doveru u Engleskoj, a druga u Novom Sadu.

Zvanični jezici Verdisa, koji ima 400 zvaničnih državljana, jesu engleski, hrvatski i srpski, dok je zvanična valuta evro.

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