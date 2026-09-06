To se najbolje vidi kada se uporede dve karte - klasična Merkatorova projekcija i Equal Earth, koju sada promoviše i rezolucija UN-a.

Na prvoj Grenland izgleda gotovo kao Afrika, Rusija i Kanada su velike, a Evropa zauzima mnogo veći vizuelni prostor. Na drugoj Afrika i Južna Amerika naglo „rastu”, dok se Grenland, Kanada, Rusija i sever Evrope smanjuju.

Pogledajte razlike.

Naravno, ništa se u stvarnoj geografiji nije promenilo. Promenio se samo način na koji se izgled Zemlje prenosi na ravna površinu.

Afrika je 14 puta veća od Grenlanda

Najpoznatiji primer je Grenland. Na Merkatorovoj karti može da izgleda gotovo jednako veliko kao Afrika. U stvarnosti je Afrika otprilike 14 puta veća.

Merkator takođe prikazuje Grenland većim od Južne Amerike, iako je Južna Amerika višestruko veća. Upravo takvo poređenje su afričke države smestile u centar kampanje „Correct the Map”.

Paris drops #Mercator #projection: #France now looks smaller on world #maps. France is redrawing its world map: deeming the Mercator projection misleading, the foreign ministry will drop it in favour of a map that better reflects actual continental sizes.. https://t.co/YcYdLTLhNG — Carles Dijous (@carlesdijous) September 5, 2026

Razlog nije to što je Merkator namerno „smanjio” Afriku. Tehnički se događa suprotno: što se više udaljavamo od ekvatora prema polovima, površine se na njegovoj karti sve snažnije povećavaju. Zato Afrika, velikim delom smeštena oko ekvatora, izgleda mala u odnosu na Grenland, Kanadu, Rusiju i Evropu.

Merkatorova projekcija zbog toga je vrlo loš alat za upoređivanje površina celih država i kontinenata. Stručna dokumentacija sistema PROJ navodi da je upravo zbog velikog izobličenja površine neprikladna za kartu celog sveta.

Merkator nije bio loš kartograf - napravio je kartu za drugu svrhu

To, međutim, ne znači da je karta koju je Gerardus Merkator napravio 1569. bila pogrešna ili besmislena. Naprotiv, bila je izvanredno praktično rešenje za problem tadašnjih pomoraca. Merkatorova projekcija čuva lokalne uglove i smerove. Kurs kojim se plovi uz konstantan smer kompasa na njoj se može prikazati ravnom linijom, zbog čega je bila izuzetno korisna u pomorskoj navigaciji. Cena te prednosti je veliko izobličenje površina prema polovima.

Problem, dakle, nije Merkatorova projekcija sama po sebi, nego njena upotreba tamo gde njena glavna prednost uopšte nije potrebna - na primer na školskoj zidnoj karti koja bi deci trebalo da pokaže koliko su kontinenti veliki.

The UN General Assembly has backed the Equal Earth projection, a map that aims to represent land masses more accurately than the centuries-old Mercator projection.



While the decision does not replace existing maps overnight, it has reignited a debate over how geography shapes… pic.twitter.com/JKNYhiZf7t — Outlook India (@Outlookindia) September 5, 2026

Nova karta takođe nije savršena

Equal Earth rešava upravo problem površine. Napravili su je 2018. kartografi Bojan Šavrič, Tom Paterson i Bernhard DŽeni, a reč je o takozvanoj ekvivalentnoj, odnosno equal-area projekciji. Ako je jedna država na Zemlji dvostruko veća od druge, takav će ostati i odnos njihovih površina na karti.

Ipak ni Equal Earth nije fotografski verna slika planeta. Takva ravna karta jednostavno ne postoji.

Svaki pokušaj da se površina kugle razvuče na ravninu mora nešto žrtvovati. Može se vrlo precizno sačuvati površina, oblik, udaljenost ili smer, ali ne sve istovremeno. Equal Earth čuva odnose površina, ali zauzvrat izobličuje oblike, udaljenosti, uglove i smerove, posebno u pojedinim delovima karte.

Zato smisao rezolucije nije proglasiti jednu kartu „jedinom tačnom”, nego da se podstakne korišćenje projekcija prilagođenih onome što se kartom želi pokazati.

UN zapravo nije zabranio staru kartu

To je važna razlika u odnosu na pojednostavljenu formulaciju da je UN „promenio kartu sveta”.

Rezolucija koju su podržale 164 države nije obavezujuća, ne zabranjuje Merkatorovu projekciju i ne propisuje da odsad svaka karta mora izgledati kao Equal Earth. Poziva na širu upotrebu Equal Eartha i drugih karata koje čuvaju površine tamo gde je važno poređenje stvarne veličine kontinenata i država - na primer u obrazovanju, međunarodnim institucijama i javnom prikazu sveta.

UN backs new world map showing Africa at its true size; US alone votes no



General Assembly votes 164-1 to encourage Equal Earth maps over the centuries-old Mercator projection, which makes Greenland appear nearly as large as Africahttps://t.co/1YGe1joHll pic.twitter.com/3t00J4ufO5 — Ynet Global (@ynetnews) September 5, 2026

Zašto je rasprava postala politička?

Za Afričku uniju pitanje nije samo matematičko. Ona tvrdi da vekovno gledanje sveta kroz kartu na kojoj su Evropa i severne zemlje vizuelno predimenzionirale utiču na način na koji ljudi zamišljaju važnost različitih delova planeta.

Afrička unija Equal Earth formalno je prihvatila još u februaru ove godine. Tada je pozvala svoje članice da ga uključe u obrazovne programe. U odluci je korišćenje tradicionalnih disproporcionalnih prikaza povezala sa kolonijalnim nasleđem i pozvala na njihovo ispravljanje.

UN votes to adopt new map that makes our world look very different



(Going away from the popular 'Mercator Projection')

https://t.co/uXC0PezhsD pic.twitter.com/WGiU2VEkzs — Amit Paranjape (@aparanjape) September 5, 2026

Amerikanci nisu osporavali samu činjenicu da Merkator izobličuje površine, ali su bili jedini koji su glasali protiv rezolucije. NJihova predstavnica kritikovala je politički okvir dokumenta, posebno izraze poput „kognitivne pravde” i reparacija, tvrdeći da UN energiju troši na ideološke teme umesto na važnije probleme.

Zašto je Ukrajina bila uzdržana?

Zanimljivo je i objašnjenje Ukrajine, jedne od šest uzdržanih država. Kijev nije osporio ideju preciznijeg prikazivanja Afrike, nego je upozorio na konkretne karte Equal Eartha na kojima su prikazani delovi ukrajinske teritorije pod ruskom okupacijom.

Ukrajinski predstavnik rekao je da je način na koji su ta područja prikazana „potpuno neprihvatljiv” i nespojiv s rezolucijama UN-a koje ne priznaju rusku aneksiju Krima. Evropska unija, koja je rezoluciju podržala, zbog toga je izričito naglasila da se odluka odnosi na veličinu kopnenih površina i ni na koji način ne menja granice, suverenitet ili status teritorija. Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Ono što se na dve karte vidi u sekundi

Upravo zato poređenje Merkatora i Equal Eartha govori više od mnogih objašnjenja. Afrika nije na novoj karti povećana, a Evropa, Rusija ili Grenland nisu smanjeni. Uklonjen je deo optičke prednosti koju Merkator daje područjima na visokim geografskim širinama.

Francusko ministarstvo spoljnih poslova već je objavilo da u diplomatskoj upotrebi napušta Merkatorovu projekciju i prelazi na karte prilagođene konkretnoj nameni, koje vernije prikazuju stvarne površine. Ministar Žan-Noel Barro to je sažeo rečima da promena karte ne menja svet, ali ispravljanje prikaza koji ga iskrivljuje menja način na koji ga gledamo.

A upravo je to glavna ideja cele inicijative: nova karta ne menja veličinu Afrike. Pokazuje koliko je Afrika sve vreme bila velika.

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