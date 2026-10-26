Mađar je objavio fotografiju na kojoj sedi u bašti restorana, ispred porcije ćevapa posluženi u lepinji, uz luk, salatu, ljute papričice i čašu piva.

U opisu se prisetio detinjstva i odlaska u srpski restoran, koja danas više ne postoji.

- Prisetio sam se kako smo kao deca s roditeljima često odlazili u restoran Srpska gostionica, koji više ne postoji. Srećom, dobre ćevape, bilo sarajevske ili srpske, moguće je pronaći na mnogim mestima - napisao je mađarski premijer.

Kako je naveo, uspomene su mu se vratile nakon razgovora s liderima balkanskih zemalja tokom proteklih dana.

BONUS VIDEO: