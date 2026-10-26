Vrhovna rada Ukrajine produžila je ratno stanje i opštu mobilizaciju u zemlji za još 90 dana, do 29. januara 2027. godine, prenosi Ukrinform.

Za zakon o produženju ratnog stanja, kojim se potvrđuje ukaz predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, glasala su 293 poslanika, dok je odluku o produženju opšte mobilizacije podržao 281 poslanik (vrhovna rada ima ukupno 450 poslanika u punom sazivu, ali je broj aktivnih poslanika u aktuelnom sazivu pao je na nešto ispod 400 usled ratnih dešavanja, gubitaka državljanstava pojedinih poslanika, prelazaka na druge funkcije i zabrane određenih političkih partija).

Foto: Ukrainian Presidency/Sipa Press/Profimedia

 

 

Oba zakona stupiće na snagu 31. oktobra.

Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine Igor Klimenko izjavio je u parlamentu da će produženje ratnog stanja omogućiti preduzimanje odgovarajućih mera za suprotstavljanje Rusiji, kao i očuvanje nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje.

Produženje ratnog stanja i opšte mobilizacije predviđa i nastavak ovlašćenja državnih organa, vojne komande, vojnih administracija i lokalnih samouprava neophodnih za odbranu zemlje.

Foto: HENRY NICHOLLS/AFP/Profimedia

 

 

Ukrajina je uvela ratno stanje i proglasila opštu mobilizaciju 24. februara 2022. godine. Od tada su ove mere produžavane na svaka tri meseca.

(Tanjug)

 

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