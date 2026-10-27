Krajem avgusta Donald Tramp Mlađi sleteo je u mongolski glavni grad Ulan Bator, a zatim otputovao nekoliko stotina kilometara dalje u lovački kamp na zapadu zemlje. Tamo je proveo dva dana u društvu Umara Kremljova, manjeg broja vodiča, vozača i kuvara. Novinari Fajnenšal tajmsa potvrdili su taj susret na osnovu izjava lokalnih vodiča i službenika, podataka o letovima, objava na društvenim mrežama i javno dostupnih dokumenata.

Prema američkim saveznim dokumentima, ambasada u Ulan Batoru platila je 18.715 dolara za hotelske sobe tokom boravka agenata Tajne službe od 23. avgusta do 6. septembra. Budući da pripada užoj porodici američkog predsednika, Tramp Mlađi putuje uz stalnu zaštitu Tajne službe.

Ko je Umar Kremljov? Od iznuda do Putinovih Noćnih vukova

Umar Kremljov (43) rođen je u Tadžikistanu kao Umar Lutfulojev, a prezime je promenio 2010. godine. Pre toga, ruski sudovi su ga 2004. osudili za iznudu, a 2007. godine i za fizički napad.

Ubrzo nakon promene identiteta pridružio se bajkerskoj bandi „Noćni vukovi”, gde se zbližio s Aleksejem Rubežnojom, čovekom koji danas vodi Putinovu ličnu predsedničku službu bezbednosti.

🇷🇺 I would like to express my heartfelt gratitude to my country and our national leader, President Vladimir Vladimirovich Putin, for the trust they have placed in me! For this high honour - the Order of Friendship. https://t.co/GacibV2UOD — Umar Kremlev (@umarkremlev) April 23, 2026

Upravo mu je to poznanstvo otvorilo vrata sveta boksa, ali i visoke politike. Kremljov je 2020. seo na čelo Međunarodne bokserske asocijacije (IBA), u koju je odmah upumpan novac ruskog državnog diva Gazproma, a Vladimir Putin lično ga je odlikovao Ordenom prijateljstva.

Prošle godine Kremljov je preuzeo i Rolf, najveći lanac auto-salona u Rusiji, i to dekretom kojim je Putin firmu izuzeo iz državnog vlasništva i praktično mu je prepustio.

Noćnim letom doputovao u Mongoliju

Kremljov je 27. avgusta napustio konferenciju za medije IBA-e u Kazahstanu i noćnim čarter letom otputovao u Ulan Bator, odakle je produžio pravo u lovački kamp predsednikovog sina.

S Kremljovom je stigao i ruski biznismen Artur Martirosov, partner u fondu rizičnog kapitala „Vosphod”, koji se nalazi pod američkim sankcijama. Foto: Društvene mreže Tramp mlađi obučen u tradicionalnu mongolsku nošnju sa DŽandosom Kontorbaijem Ahatom, članom političke stranke mongolskog predsednika.

Lovačko putovanje koje je Tramp mlađi osvojio na aukciji sponzorisala je mongolska turistička kompanija, a organizovao ga je Jandos Kontorbai Ahat, član političke stranke mongolskog predsednika. NJegova kompanija, Marmara Internašonal LLC, član je upravnog odbora Mongolskog udruženja za lov i divlje životinje i dobila je priznanje za svoj rad na očuvanju argali divljih životinja od strane mongolskog Ministarstva zaštite životne sredine, prenosi ProPublika.

U jednom intervjuu, Ahat je sistem izdavanja dozvola za lov na trofeje u Mongoliji nazvao „veoma političkim“. Nije hteo da kaže kako je dobio dozvolu za Trampa mlađeg, niti da je potvrdio da se lov održao, ali je pohvalio Trampa mlađeg.

- Don mlađi je bio ugledna osoba, nikada nije uradio ništa što je bilo neprijatno. Poštovao je ljude - rekao je Ahat.

Ahat je rekao da je lovačku grupu na putovanju pratio ataše za odbranu ambasade.

Bela kuća, Stejt department, Ministarstvo odbrane i ambasada SAD u Mongoliji nisu odgovorili na pitanja o putovanju Trampa mlađeg.

U svojoj izjavi, portparol Trampa mlađeg je rekao da nijedan vladin zvaničnik ni iz jedne zemlje nije organizovao putovanje i da su dozvole na odgovarajući način dobijene preko treće strane koja se bavi opremanjem, „što je standard u industriji“. Foto: Michele Eve Sandberg/Shutterstoc/Shutterstock Editorial/Profimedia

Skrivali se od foto-aparata i lovili ugroženu vrstu

Jedan od učesnika tog putovanja ispričao je novinarima da su se Tramp Mlađi i Kremljov u kampu trudili da izbegnu bilo kakvo zajedničko fotografisanje. Nakon dva dana u lovačkom kampu Kremljov se vratio u Ulan Bator, a odande odleteo u Jakutsk na boks meč IBA-e. Tramp Mlađi ostao je u Mongoliji još nedelju dana i nastavio da lovi u pokrajini Bajan-Ulgij.

Jedan od vodiča otkriva da je sin američkog predsednika tokom lova ustrelio altajskog argalija, divlju ovcu koja spada u ugrožene vrste. Prema podacima koje navodi Fajnenšal tajms, Tramp Mlađi je od 2019. godine u Mongoliji ubio još najmanje dva argalija.

Nakon što je završio s lovom, Donald Tramp Mlađi vratio se u Ulan Bator i sastao s mongolskim predsednikom Uhnaginom Hurelsuhom.

Portparol predsednikovog sina izjavio je da je sastanak bio nezvanične prirode te da su sagovornici uglavnom razgovarali o aktivnostima na otvorenom. Foto: Društvene mreže

Kako je ruski moćnik došao do Trampovog sina?

Do porodice Tramp Kremljov se probio upravo preko sporta i ideoloških tema. Nakon što je Donald Tramp ponovo izabran za predsednika, Kremljov mu je poslao otvoreno pismo u kojem ga je slavio zbog protivljenja nastupu transrodnih žena u ženskom boksu.

U septembru prošle godine Tramp Mlađi pojavio se s Kremljovom na pozornici tokom panela IBA-e u Istanbulu, gde su gurali istu retoriku, dok portparoli tvrde da ih je pre nekoliko godina upoznao zajednički prijatelj, kao i da ih veže isključivo strast prema boksu i lovu. Foto: Društvene mreže

Međutim, američki obaveštajni stručnjaci u ovom odnosu vide ozbiljan bezbednosni rizik. Den Hofman, bivši visoki zvaničnik CIA-e, upozorava da je „gotovo nemoguće da Kremljov ima bilo kakav kontakt s porodicom Tramp, a da ruske službe za to ne znaju unapred”.

Stručnjaci podsećaju da Moskva redovno koristi sport i privatna druženja kao paravan za uspostavljanje kontakata i prikupljanje uticaja oko američkog političkog vrha.

Rus mu plaćao žurku na privatnom ostrvu i vatromet za venčanje

Lov u Mongoliji organizovan je nedugo nakon svadbenog slavlja Trampa Mlađeg, održanog u maju na privatnim ostrvima na Karibima.

Istraživački portal ProPublika ranije je objavio da je upravo Umar Kremljov pokrio deo troškova te proslave, uključujući najam jednog od ostrva i vatromet.

Predstavnik Trampa Mlađeg opisao je Kremljova kao „ličnog prijatelja”. Tvrdi da su se zbližili zbog zajedničkog interesa za boks i boravak u prirodi te da među njima nema nikakvih poslovnih veza.

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