Patent opisuje nekoliko izvedbi oružja namenjenog obaranju dronova.

Sistem bi mogao da se postavi na vrh ili bočnu stranu kacige ili šlema, a zavisno od verzije, napadačke letelice pokušavao bi da zaustavi projektilima ili mrežom.

Predviđeni su i laserski nišan, posebni nišani, kao i elektronske kontrole za ciljanje i paljbu.

Posebno je neobičan način aktiviranja. Vojnik bi trebalo da može da opali čvrstim zagrizom za usnik ili glasovnom naredbom, bez potrebe da rukama upravlja oružjem. Kao dodatna mogućnost spominju se kamere za otkrivanje dronova, ali nije jasno da li bi takav sistem mogao dovoljno pouzdano da prepozna pretnju i reaguje na vreme.

Iza ideje stoje ruski pronalazači Jurij Ladjagin i Jurij Gablija, koji su ranije radili i na drugim odbrambenim tehnologijama, uključujući oružje za elektrošokove i rešenja za borbu protiv ukrajinskih dronova upravljanih optičkim vlaknima. Pokušaj odbrane dronova kacigom/šlemom nije novost.

Foto: Sergey Bobylev/Sputnik/Profimedia

U septembru 2024. predstavljen je i sistem koji se nosio na kacigi, a bio je namenjen otkrivanju dronova i ometanju njihovih upravljačkih signala. Novi patent razlikuje se po tome što predviđa direktno obaranje letelica.

Ipak, patent sam po sebe ne znači da je razvijeno funkcionalno oružje.

Kako upozorava Bild, ostaje niz otvorenih pitanja: dodatna težina mogla bi da optereti glavu i vrat, postoji rizik od slučajnog aktiviranja, a preciznost bi u stvarnim borbenim uslovima mogla da bude presudna. Foto: Profimedia

Prema informacijama koje navodi nemački list, zasad nema potvrde o uspešnim testiranjima, serijskoj proizvodnji ili uvođenju kacige/šlema u ruske oružane snage.

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