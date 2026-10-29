Rusija i NATO se sve više približavaju direktnom vojnom sukobu, izjavio je Dmitrij Poljanski, stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u.

"Još nismo došli do direktnog vojnog sukoba između Rusije i NATO-a, iako se svakodnevno približavamo tom trenutku", rekao je on na redovnom sastanku Stalnog saveta OEBS-a, a preneo je TASS.

Prema rečima Poljanskog, Alijansa "nastavlja da se kladi na hibridni rat", u kome se Ukrajina, "koja krvari", bori za sve. Takođe je naveo postupke ukrajinskih vlasti protiv ruskog jezika i ruskog govornog tela, kao i kanonskog pravoslavlja i pravoslavnih hrišćana, kao prikaz ovog rata.

"Alijansa, koja na svakom uglu tvrdi da nije strana u sukobu, postaje zvanična prodavnica oružja za Kijev", rekao je Poljanski. Foto: Depositphotos/dikobrazik/patera_

On je napomenuo da evropske zemlje nastavljaju da kupuju oružje za Ukrajinu.

Podsetio je da je predsednik Evropskog saveta Antonio Košta izjavio o spremnosti EU da pokrije potrebe Kijeva do 2027. godine, u iznosu od približno 46,7 milijardi evra od 70 milijardi evra, sa približno 40 milijardi evra vojne potrošnje. Štaviše, Ujedinjeno Kraljevstvo je najavilo paket pomoći od 10 milijardi funti za Ukrajinu.

Takođe je podsetio da su zapadne zemlje ranije najavile nove isporuke u okviru formata "ramštajn" i "koalicija voljnih". Stoga, Velika Britanija namerava ne samo da izdvoji 100 miliona funti za rakete "patriot", već i da Kijevu obezbedi dodatnih 95.000 dronova do kraja godine i desetine hiljada granata. Foto: Alexei Konovalov/Zuma Press/Profimedia

"Nemačka, Danska, Litvanija, Holandija, Norveška i Švedska su se pridružile finansiranju. U stvari, stvara se stalni mehanizam za vojno snabdevanje Kijeva", rekao je ruski zvaničnik.

Histerija sa optužbama za umešanost Rusije u proteste i nemire u evropskim zemljama još nije prošla, ocenio je Poljanski.

"Sve je po poznatoj 'lajpciškoj formuli' – 'sve krivite Ruse'. Napominjemo da ova histerija u Evropi još nije prošla", rekao je on, prenosi Kurir.

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