Prema izveštaju estonskog javnog servisa ERR, oko 100 bunkera biće izgrađeno na državnom zemljištu, dok je izgradnja približno 50 planirana na privatnom zemljištu ili zemljištu u vlasništvu lokalnih vlasti.

Herem nije izneo detalje o planiranim bunkerima niti o njihovoj nameni.

Ova odluka dolazi u vreme kada baltičke zemlje poslednjih godina intenziviraju odbrambene mere i pripreme civilnog stanovništva zbog pojačane zabrinutosti za bezbednost. Zvaničnici NATO-a upozorili su na upade ruskih dronova, povrede vazdušnog prostora, sabotaže i druge hibridne pretnje širom ovog regiona.

Evropske zemlje takođe jačaju svoje sisteme protivvazdušne odbrane suočene sa sve većim bezbednosnim izazovima.

Estonia has started erecting the first concrete bunkers on its border with Russia as part of the Baltic Defense Line. Despite delays, 7 bunkers are ready for installation, aiming for 28 by year's end. This is the start of a 600-bunker network to bolster NATO's eastern flank. https://t.co/bjqKCu2Xgm — International Defence Analysis (@Defence_IDA) December 15, 2025

Nakon što je počeo rat u Ukrajini, NATO je ojačao svoj istočni bok raspoređivanjem dodatnih vojnika i pripremom plana za brzo reagovanje.

Ranije ovog meseca estonska vojska objavila je planove za trajno peremeštanje borbene brigade bliže ruskoj granici. Prva brigada trebalo bi da bude premeštena u proširenu vojnu bazu udaljenu manje od 50 kilometara od granice, čime bi se, prema navodima estonske vojske, poboljšala sposobnost zemlje da odgovori na eventualni ruski napad, prenosi Anadolija.

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