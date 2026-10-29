Prema izveštaju estonskog javnog servisa ERR, oko 100 bunkera biće izgrađeno na državnom zemljištu, dok je izgradnja približno 50 planirana na privatnom zemljištu ili zemljištu u vlasništvu lokalnih vlasti.
Herem nije izneo detalje o planiranim bunkerima niti o njihovoj nameni.
Ova odluka dolazi u vreme kada baltičke zemlje poslednjih godina intenziviraju odbrambene mere i pripreme civilnog stanovništva zbog pojačane zabrinutosti za bezbednost. Zvaničnici NATO-a upozorili su na upade ruskih dronova, povrede vazdušnog prostora, sabotaže i druge hibridne pretnje širom ovog regiona.
Evropske zemlje takođe jačaju svoje sisteme protivvazdušne odbrane suočene sa sve većim bezbednosnim izazovima.
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Nakon što je počeo rat u Ukrajini, NATO je ojačao svoj istočni bok raspoređivanjem dodatnih vojnika i pripremom plana za brzo reagovanje.
Ranije ovog meseca estonska vojska objavila je planove za trajno peremeštanje borbene brigade bliže ruskoj granici. Prva brigada trebalo bi da bude premeštena u proširenu vojnu bazu udaljenu manje od 50 kilometara od granice, čime bi se, prema navodima estonske vojske, poboljšala sposobnost zemlje da odgovori na eventualni ruski napad, prenosi Anadolija.