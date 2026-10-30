Na snimku nastalom iz neposredne blizine vidi se kako helikopter leti na maloj visini, a zatim se nekoliko puta okreće u vazduhu pre nego što se sruši. Ipak, uzrok nesreće za sada nije moguće utvrditi samo na osnovu dostupnih kadrova.

U nesreći su poginula četiri pripadnika italijanskih oružanih snaga, dok je još 11 osoba povređeno. Troje ljudi stradalo je na mestu nesreće, dok je četvrta osoba preminula kasnije u bolnici.

Helikopter se srušio oko 16 časova, tokom rutinske operacije na području Brčkog, saopštio je EUFOR. Prema dosadašnjim informacijama, svi poginuli i povređeni su italijanski državljani.

Iz EUFOR-a je potvrđeno da je pokrenuta detaljna istraga koja bi trebalo da rasvetli okolnosti nesreće i utvrdi šta je dovelo do pada letelice.

(Telegraf.rs)

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