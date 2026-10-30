Neobična mašina "Astro", kompanije "Jetson", trebalo bi da omogući brži nadzor kampusa, pristup nepristupačnim područjima i efikasnije reagovanje u vanrednim situacijama.

Planirana saradnja i sa drugim službama

Tako policija Politehničkog univerziteta ulazi u novu eru nadzora i bezbednosti, a njihova letelica – takozvani eVTOL, dizajnirana je za vertikalno poletanje i sletanje.

Prema dostupnim informacijama, "Astro" se trenutno nalazi u završnoj fazi postupka odobravanja za ovu namenu. Upotrebu još razmatra Federalna uprava za vazduhoplovstvo SAD (FAA), a očekuje se da uskoro stignu i neophodne dozvole.

Najveća prednost ovakve letelice jeste mogućnost poletanja i sletanja bez klasične piste, što bi policijskim službenicima moglo da omogući brzo reagovanje čak i na mestima do kojih je teško doći automobilima i drugim konvencionalnim vozilima.

Prema planovima univerzitetske policije, "Astro" bi u budućnosti trebalo da unapredi nadzor nad kampusom i okolnim područjima, olakša pristup lokacijama, pomogne u saniranju posledica oluja i omogući brzu dostavu neophodnih potrepština u hitnim situacijama.

Planirana je i saradnja sa policijskim i drugim službama za sprovođenje zakona širom regiona, kako bi se letelica koristila za podršku intervencijama u vanrednim okolnostima i drugim aktivnostima usmerenim na zaštitu javne bezbednosti.

Prema tehničkoj dokumentaciji proizvođača, letelica je dugačka 2,7 metara, široka 1,6 metara i visoka 1,22 metra. NJena krila mogu da se sklope, čime se dodatno smanjuju dimenzije i olakšavaju skladištenje i transport.

Prednost u policijskim operacijama

Ukupna masa iznosi 115 kilograma, uključujući litijum-jonske baterije koje obezbeđuju približno 20 minuta leta. Maksimalna brzina koju može da dostigne iznosi 102 km/h.

Proizvođač za sada nije objavio dodatne tehničke detalje o pogonskom sistemu i baterijama, prenosi "Electrive".

Iako je vreme leta relativno kratko, mogućnost vertikalnog poletanja i sletanja mogla bi da predstavlja značajnu prednost u policijskim operacijama, posebno kada je potrebno brzo pregledati određeno područje ili stići do lokacija koje su nepristupačne za kopnena vozila.

Šef policije Politehničkog univerziteta Floride, Aron Mari, smatra da je važno da bezbednosne službe na vreme prepoznaju potencijal novih vazduhoplovnih tehnologija i pripreme se za njihovu primenu.

– Želimo da budemo među predvodnicima ove tehnologije i razumemo kako ona može da unapredi javnu bezbednost, ali i bezbednost vazdušnog prostora u celini – izjavio je on.

(Telegraf.rs)

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