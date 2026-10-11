Sastanak predstavnika službi koje su pod ingerencijom poljskog Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave biće održan danas zbog informacija o mogućem atentatu na premijera Donalda Tuska i potpredsednika vlade i ministra odbrane Vladislava Kosinjaka-Kamiša, izjavila je portparolka resora Karolina Galecka.

Danas u 11.00 časova u Centru za antiterorističku analizu ABW održaće se sastanak Službe državne zaštite i pripadnika Agencije za unutrašnju bezbednost, prenela je agencija PAP.

Kako je navela u objavi na mreži Iks, preduzimanje radnji u vezi sa informacijom koju je policija primila naložili su šef MUP Marćin Kijervinjski i ministar koordinator specijalnih službi Tomaš Siemohanj.

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