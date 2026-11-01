Tramp je prošle godine tužio matičnu kompaniju WSJ, Dau DŽouns, i njenog lidera Ruperta Merdoka, nakon što je medijski servis objavio pismo koje je Tramp navodno napisao osramoćenom finansijeru i seksualnom prestupniku DŽefriju Epstajnu kao deo čestitke za rođendan 2003. godine, pre nego što je Epstajn optužen za seksualne zločine, prenosi BBC.

Foto: MediaPunch/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

 

Tramp je negirao da je napisao ili potpisao pismo, koje je sadržalo sugestivan jezik i crtež obrisa ženskog tela.

Sudija Darin Gejls je odbacio slučaj, navodeći da je tužba suprotna Prvom amandmanu, koji štiti slobodu štampe.

Gejls je već jednom odbacio tužbu za klevetu, kojom je traženo 20 milijardi dolara odštete ali je Trampov tim ponovo podneo tužbu u kojoj je tražio 10 milijardi dolara, koju je ovog puta sudija odbacio kao slučaj „sa predrasudama”, što znači da tužba ne može ponovo da se podnese.

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Tramp je tvrdio da je pismo koje je Volstrit džurnal dobio i objavio, a na dnu se nalazi njegov potpis, „lažno” i da su optuženi smislili priču kako bi ga oklevetali.

(Tanjug)

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