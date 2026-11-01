S početkom sezone krsnih slava, u mnogim domovima ponovo se otvaraju pitanja o pravoslavnim običajima i poštovanju tradicije. Iako se u srpskom narodu slava po pravilu prenosi s oca na sina, često se javlja nedoumica šta se dešava sa ženinom devojačkom slavom nakon udaje.

Pravoslavni sveštenici objašnjavaju kako se postupa u različitim životnim okolnostima i razjašnjavaju najčešća pitanja vernika. Foto: Milovan Radmanovac/Alamy/Profimedia

Šta nalaže pravoslavna tradicija?

Prema ustaljenim običajima, žena nakon udaje počinje da slavi krsnu slavu suprugove porodice. Time se simbolično potvrđuje zajedništvo nove porodice pod okriljem istog svetitelja.

To, međutim, ne znači da treba da zaboravi roditeljski dom i devojačku slavu, niti da joj je zabranjeno da je i dalje poštuje.

Kada se devojačka slava obeležava kao preslava?

Ovo pitanje posebno je važno u porodicama u kojima nema muških naslednika koji bi nastavili da slave porodičnu slavu. Prema svešteničkim tumačenjima objavljenim na pravoslavnom portalu Svetosavlje, žena u takvim okolnostima može da obeležava svoju devojačku slavu kao preslavu. Tako čuva tradiciju roditeljskog doma i poštuje svetitelja pod čijim je okriljem odrastala.

Šta ako bračni par živi u kući ženinih roditelja?

Posebna pravila važe kada supružnici žive u domaćinstvu ženine porodice.

Jeromonah Evtimije objašnjava da prednost tada ima slava muževljevog oca, ali da ne treba zaboraviti ni slavu doma u kojem žive, naročito ako je ženina majka još živa. Foto: Depositphotos/ivash

Svaka porodica ima svoje okolnosti

Iako postoje opšta načela, nema jednog pravila koje se može primeniti na svaku porodicu. Kako naglašavaju duhovnici, krsna slava nije samo svečana trpeza i porodično okupljanje, već verski praznik posvećen svetitelju zaštitniku doma.

Zato je, ako imate nedoumicu, najbolje da razgovarate s parohijskim sveštenikom. On će vam dati savet u skladu s konkretnim porodičnim okolnostima.

(Blic žena)

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