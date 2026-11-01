Holivudski filmski reditelj i producent Majkl Man hitno je prevezen u bolnicu nakon što je slučajno upucao samog sebe na strelištu.

Filmski stvaralac, koji ima 83 godine, nalazio se na strelištu u Los Anđelesu kada se incident dogodio u subotu popodne. VALERIE MACON / AFP / Profimedia

Prema informacijama koje je izvor otkrio za portal TMZ, Man, najpoznatiji po filmu "Vrelina" iz 1995. godine, pokušavao je da vrati pištolj u futrolu kada je oružje opalilo i pogodilo ga u nogu.

Reditelj je odmah prevezen u bolnicu ambulantnim kolima, a na mestu događaja intervenisali su pripadnici policije Los Anđelesa (LAPD) i vatrogasno-spasilačke službe (LAFD).

Policijska uprava potvrdila je za "TMZ" da se incident dogodio na strelištu "The Range LA".

Nije namerno pucao u sebe

U izveštaju se naglašava da Man nije namerno pucao u sebe, već da je povređen tokom treninga, kada je slučajno ispalio hitac iz vatrenog oružja i pogodio sopstvenu nogu.

Režirao neke od holivudskih hit filmova

Majkl Man iza sebe ima bogatu karijeru, a od osamdesetih godina radio je na brojnim velikim filmskim ostvarenjima.

Među najpoznatijim naslovima koje je režirao nalaze se "Lovac na ljude" (1986), "Poslednji Mohikanac" (1992), "Ali" (2001) i "Kolateral" (2004).

Ipak, jedan od njegovih najpoznatijih filmova ostaje kriminalistički klasik "Vrelina" iz 1995. godine.

(Kurir)

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