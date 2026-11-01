Bolivija je proglasila vanredno stanje zbog teških posledica ekstremnih vremenskih uslova, koji su izazvali ozbiljne suše u pojedinim delovima zemlje, dok se drugi regioni suočavaju sa obilnim padavinama i poplavama.

Prema ranije objavljenim podacima, oko 78.000 porodica pogođeno je sušom u šest od ukupno devet administrativnih oblasti Bolivije. Nedostatak padavina ozbiljno je ugrozio poljoprivrednu proizvodnju, izvore pijaće vode i stočarstvo. Foto: Gemini/AI ilustracija

Posebno zabrinjava podatak da je stradalo više od 75.000 grla stoke, što predstavlja veliki udarac za ruralna domaćinstva koja zavise od poljoprivrede i uzgoja životinja.

Bolivijske vlasti najavile su hitne mere pomoći ugroženom stanovništvu, uključujući dopremanje vode, hrane i osnovnih potrepština, kao i angažovanje dodatnih spasilačkih i interventnih ekipa.

Foto: Cristian Zamfir / Alamy / Profimedia

Meteorološke službe upozoravaju da bi klimatski fenomen El Ninjo mogao dodatno da pogorša vremenske prilike, zbog čega postoji bojazan od novih poplava, produženih sušnih perioda i dodatnih gubitaka u poljoprivredi.

(Indeksonline)

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