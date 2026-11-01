Na groblju u četvrti belgijskog grada Genta, na praznik Dana svih svetih postavljena je posebna telefonska govornica koju pokreće vetar, a ovim telefonom može se simbolično pozvati bliska osoba koja više nije među živima, prenose danas belgijski mediji.

Govornica nije povezana na električnu mrežu, već je pokreće vetar, koji, kako kaže inicijator ovog projekta David Slose, odnosi poruku za preminule sa sobom, preneo je flamanski javni servis Vrt. Ideja za ovu telefonsku govornicu potiče iz Japana.

- Sve je počelo 2010. godine. Kada je jedan Japanac izgubio rođaka, napravio je telefonsku govornicu u svojoj bašti kako bi lakše prebrodio taj gubitak - ispričao je Slose.

Godinu dana kasnije, Japan su pogodili zemljotres i cunami, u kojima je stradalo više od 15.000 ljudi.

- U to vreme, mnogi ljudi u Japanu imali su potrebu za takvim telefonom, kako bi pozvali svoje drage koji su preminuli - kazao je Slose.

Od 2022. godine, sličan telefon postoji i na groblju u Zvajndrehtu, a danas, povodom Dana svih svetih, postavljen je i u četvrti Gentbrugeu.

Kako je Slose naveo, kada izgubite nekoga, u početku nailazite na veliko razumevanje i mnogi ljudi su spremni da vas saslušaju, ali to brzo prođe.

- Postavljanjem ovakve govornice, dobijate priliku da izdvojite vreme i dugo razgovarate sa osobom koja vam nedostaje - ukazao je on.

Unutar govornice nalazi se i sveska u koju može da se zapiše koga pozivate.

- Tu su i dve osobe iz naše radne grupe "Melope" sa kojima možete razgovarati o svojoj dragoj osobi koliko god želite. One postavljaju pitanja i slušaju - objasnio je Slose.

Većina posetilaca groblja reaguje veoma pozitivno na ovu ideju.

- Bilo je to zaista posebno iskustvo - izjavila je jedna žena koja je isprobala specijalni telefon.

- Možete naglas da izgovorite stvari koje biste inače samo u sebi, u mislima, rekli ljudima koji vam nedostaju i do kojih vam je stalo - navela je ona.

Telefonska govornica će ostati pored ružičnjaka na groblju u Gentbrugeu do 18 časova, ali je inicijator ove ideje kazao da se nada da će biti postavljene stalne telefonske govornice za ovu svrhu.

(Tanjug)

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