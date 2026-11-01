Jasno je stavila do znanja da njih dve ne dele preporuke o deci, naglasivši da svako živi po svom i da ne treba zadirati u tuđe vaspitne metode. Umesto toga, istakla je da se za svaku dilemu obraća isključivo svojoj majci, čiji model odgoja želi u potpunosti da primeni na sopstvenom detetu.

- Pa mi ne delimo savete. Svako živi kako želi, tako da ne treba se ni mešati u te neke stvari kad su deca u pitanju – otkrila je Saška, te dodala. Foto: M.M./ATAImages

- Ja za bilo koji savet pitam mamu jer me je ona odgajila i mislim da je uradila pravu stvar. Mnoge stvari u životu ću preuzeti od nje i tako vaspitati svoje dete sutra – zaključila je ona, a prenela "Gloria".

Odnos Jelene i Saške

Ipak, da su snajke Đokovića udružile snage pokazale su i jednom prilikom na proslavi povodom Novakove pobede na Vimbldonu 2022. godine. Porodica Đoković upriličila je tada tim povodom privatnu proslavu u restoranu Saše Kovačevića, koji je bio zatvoren za ostale goste.

Iako niko nije mogao da uđe u restoran, na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se jasno vidi da odnos Jelene Đoković i Saške Đoković nije ni najmanje zategnut kako se nagađalo. Foto: James Marsh/Shutterstock Editorial/Profimedia

Imajući u vidu da se njih dve u javnosti nisu pojavljivale zajedno i da se pisalo kako Novakova supruga nije prihvatila Sašku, na ovoj proslavi su demantovale sve napise i potrudile se da dočaraju pravu porodičnu atmosferu.

"Naravno da Novak i ja imamo neslaganja"

Podsetimo, najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, uživa u braku sa suprugom Jelenom sa kojom ima dvoje dece, sina Stefana i ćerku Taru.

Novak Đoković jednom prilikom progovorio je za "Blic" o vaspitavanju Stefana i Tare i priznao da on i Jelena uviđaju svoje greške u roditeljstvu.

- Mi vidimo greške, ima ih stvarno puno. Greška nije razmaziti dete. Dosta stvari je vrlo subjektivno - rekao je tada Novak, a Jelena je progovorila o njihovim nesuglasicama.

Foto: Laurent VU/Sipa Press/Profimedia

- Naravno da Novak i ja imamo i slaganja i neslaganja, to je prirodno u zdravom odnosu. Mi volimo kada naša deca vide da se mi ne slažemo da nauče kako na zdrav način konflikt može da se razreši. Konflikta će uvek biti - pričala je Jelena.

- Ne slažemo se u svemu. Kao što je rekla Jelena, to je normalna pojava u jednoj porodici. Dodao bih samo još jednu stvar, kada smo postali roditelji... Roditelji nekako oživljavaju to kako su se njihovi roditelji prema njima ponašali. Kako smo mi proveli detinjstvo, kako smo mi vaspitavani i prosto to je nekako ukorenjeno u naš genetski kod i onda se to odražava na naš način roditeljstva. Naravno da je bitno imati svest o tome da budemo još bolji nego što su to bili naši roditelji prema nama. Naravno, svi mi volimo naše roditelje i oni u datom trenutku rade najbolje što mogu - poručio je tada čuveni teniser.

(Blic)

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