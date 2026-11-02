Vuk je tokm snimanja ljubavnih scena sa koleginicom Ninom Janković, u seriji "Ubice mog oca", bio u neprijatnoj situaciji, jer je glumica doživela jednu vrstu blokade.

- Ako se jedan glumac ukoči, onda ni drugi ne može da funkcioniše. Lakše mi je da skočim sa zapaljene zgrade, nego da imam intimne odnose na filmu. Nema ništa od toga ako se partner ukoči, to je onda kao da imaš dve daske na samom setu. Neprijatan je osećaj, jer na setu imate 300 ljudi koji gledaju samo u vas. Dišu ti za vratom tokom tih scena, i samim tim postaje nelagodno, jer je fokus na vama – izjavio je glumac.

Vuk je sa zadovoljstvom sarađivao i sa glumicom Jovana Stojiljković u seriji "Vera".

- Jovana je fenomenalna i divno biće, odlična je glumica. Sve je uspela da donese, jer se potrudila oko akcenta, iako nije iz tih krajeva. Na lep način smo u filmu "Vera", Jovana i ja uspeli da izvedemo ljubavne scene – rekao je Kostić.

- Sada glumim nešto drugo. Numerolog sam koji je prevarant i zovem se Vanja. Nisam bio iznenađen kada su mi ponudili tu ulogu. Oduvek sam tako nešto želeo, zanimljivije mi je kad je glumački spektar malo širi, a ne da nas konstantno stavljaju u kalupe – napomenuo je glumac.

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