Seka Aleksić se trudi da svojoj majci ulepša svaki momenat. Majka pevačice je muslimanske veroispovesti, o čemu je Seka otvoreno i sa ponosom govorila u emisiji "Balkanskom ulicom".

"Znam i hrišćanske i muslimanske običaje"

Iako su različitih vera, u njihovoj porodici se oduvek neguju i poštuju tradicije obe strane.

Foto: Instagram printskrin/seka_aleksic

 

 

Tokom suživota sa očuhom, Sekina majka je spremala slavu, a u njihovoj kući se i danas podjednako obeležavaju svi praznici. Pevačica redovno odlazi kod majke za Bajram gde zajedno pripremaju svečani ručak.

Seka je u emisiji "Balkanskom ulicom" opisala ove divne porodične trenutke i uspomene:

Foto: Instagram printskrin/seka_aleksic

 

 

- Moja mama je meni u Lipolistu kupila jednu malu ikonu Svete Petke i rekla da je to zaštitnica žena. Moja mama koja je, dakle, muslimanka... Ali moja mama je kasnije, kada smo živeli sa očuhom, spremala i slavu. U našoj kući se spremao i Bajram i dan danas je tako. Moja majka naravno slavi Bajram, ja odlazim kod mame, pravimo ručak... Mislim, nema tu nikakve razlike. Znam običaje i jedne i druge strane.

"Mama je pustila da sama odlučim da li ću da se krstim ili ne"

Takođe, pevačica je istakla da joj je majka pružila potpunu slobodu izbora kada je u pitanju religija, a iste vrednosti tolerancije, ljubavi i poštovanja danas sa suprugom Veljkom prenosi i na njihovu decu.

Foto: Instagram printskrin/seka_aleksic

 

 

- Moja mama je pustila da sama odlučim da li ću da se krstim ili ne. Našu decu Veljko i ja učimo da je nana, oni moju mamu zovu nana... Da je nana muslimanske veroispovesti da veruje u Alaha, da smo mi pravoslavci da verujemo u Gospoda Isusa Hrista. To je ljudi sve toliko normalno i toliko lepo - rekla je ona tada.

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