"Robert DŽefris, pastor iz Dalasa, podržava me od samog početka. Rekao je 2015. godine: 'Podržavam Donalda Trampa. Možda nije čitao Bibliju koliko neki od nas, možda ne zna baš najbolje da citira biblijske stihove, ali on je najsnažniji vođa i odvešće nas hrišćane u obećanu zemlju'", ispričao je Tramp.

"I to sam učinio. Učinio sam to", poručio je američki predsednik i priznao da nije bio siguran kako bi trebalo da reaguje na takvu podršku. "Nisam znao treba li da budem srećan ili nesrećan kada je to rekao", priznao je.

Tramp je zatim uporedio poznavanje Biblije bivših američkih predsednika Ronalda Regana i DŽimija Kartera. "Regan nije poznavao Bibliju toliko dobro kao neki njegovi protivkandidati. Nije je poznavao kao DŽimi Karter, ali Karter nikada ne bi bio tako dobar predsednik kao Regan", rekao je.

Trump says that he will "take Christians to the promise land. And I've done that." https://t.co/IsagUyLUF0 — Aaron Rupar (@atrupar) November 2, 2026

Napao demokratskog kandidata koji je pastor

Tramp je izjavu dao u nedelju na skupu u Salini u Kanzasu, tokom napada na Adama Hamiltona, demokratskog kandidata za Senat koji je ujedno metodistički pastor. Optužio ga je za radikalno leve stavove i istakao da ga Hamilton nikada nije podržavao.

Američki predsednik pohvalio se i podrškom među evangelističkim hrišćanima, ustvrdivši da je osvojio 92 posto njihovih glasova. DŽefris, čiju je podršku posebno istakao, pastor je baptističke crkve First Baptist Dalas i jedan od njegovih dugogodišnjih saveznika.

BONUS VIDEO: