Animaciju je objavio Jutjub kanal "Global Stats", a obuhvata period od 1900. do 2026. godine. U njoj se mogu pratiti usponi i padovi velikih poslovnih imperija, od DŽona Rokfelera i Endrua Karnegija do Bila Gejtsa, DŽefa Bezosa i Ilona Maska.

Iako su istorijske procene bogatstva približne, prikaz jasno ilustruje kako su se menjale industrije u kojima je bilo moguće stvoriti najveće privatno bogatstvo. Foto: WIN MCNAMEE/Getty images/Profimedia

Od naftnih magnata do industrijskih imperija

Početkom 20. veka među najbogatijim ljudima sveta isticali su se američki industrijalci DŽon D. Rokfeler i Endru Karnegi.

Rokfeler je bogatstvo izgradio kroz kompaniju "Standard Oil", koja je postala jedan od najmoćnijih poslovnih sistema svog vremena. Karnegi je, s druge strane, bio simbol uspona američke industrije čelika.

Kasnije su sve značajnije mesto zauzimali proizvođači automobila i naftni magnati, među kojima su Henri Ford i DŽon Pol Geti.

NJihova bogatstva pokazivala su koliko su industrijalizacija, masovna proizvodnja i rast potrošnje promenili svetsku ekonomiju.

Japanski milijarderi preuzimaju vrh

Krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog veka na listama najbogatijih posebno su se isticali japanski poslovni ljudi.

Jošiaki Cucumi, čije je bogatstvo bilo povezano sa nekretninama i železnicom, nalazio se na prvom mestu prve "Forbes" svetske liste milijardera iz 1987. godine.

NJegovu dominaciju kasnije je prekinuo Taičiro Mori, koji je veliko bogatstvo stekao na japanskom tržištu nekretnina.

Međutim, pucanje japanskog ekonomskog balona i rast američkih tehnoloških kompanija promenili su raspored snaga.

Bil Gejts obeležio jednu epohu

Uspon kompanije "Microsoft" doveo je Bila Gejtsa na vrh svetskih lista bogatstva sredinom devedesetih godina.

Prema istorijskim "Forbes" podacima, Gejts je bio prvi na čak 18 godišnjih lista od 1987. do 2026. godine, uključujući 13 uzastopnih godina od 1995. do 2007.

NJegova dominacija pokazala je da razvoj softvera i računarske industrije može da stvori bogatstva uporediva sa najvećim industrijskim imperijama prethodnog veka.

Tokom narednih godina među najbogatijima su se isticali i investitor Voren Bafet, meksički telekomunikacioni magnat Karlos Slim i osnivač "Amazon" DŽef Bezos.

Tehnološki milijarderi preuzimaju primat

U poslednjoj deceniji najveća bogatstva sve više su povezana sa digitalnom trgovinom, društvenim mrežama, veštačkom inteligencijom i naprednim tehnologijama.

DŽef Bezos je zahvaljujući rastu "Amazon" više godina bio na vrhu svetske liste, dok je Ilon Mask stekao ogromno bogatstvo kroz kompanije "Tesla" i "SpaceX".

Među vodećim milijarderima nalaze se i Mark Zakerberg, osnivač "Meta", kao i osnivači "Google" Lari Pejdž i Sergej Brin.

Ipak, tehnološki sektor nije jedini izvor velikog bogatstva. Bernar Arno, čija porodica kontroliše luksuznu grupaciju "LVMH", bio je najbogatiji čovek sveta na "Forbes" godišnjim listama za 2023. i 2024. godinu.

Koliko danas vrede najveća bogatstva?

Prema "Forbes" godišnjoj listi za 2026. godinu, Ilon Mask zauzeo je prvo mesto sa procenjenim bogatstvom od 839 milijardi dolara.

Na istoj listi našlo se rekordnih 3.428 milijardera, čije je ukupno bogatstvo procenjeno na 20,1 bilion dolara.

Poređenja radi, kada je Forbs 1987. godine počeo da objavljuje svoju globalnu listu, najbogatiji čovek sveta raspolagao je bogatstvom procenjenim na oko 20 milijardi dolara.

Međutim, ove iznose ne treba neposredno porediti bez uzimanja u obzir inflacije, promena vrednosti kompanija i različitih metodologija procene.

Video-animacija "Global Stats" obuhvata i ranije periode, kada nisu postojale jedinstvene godišnje liste najbogatijih, pa su podaci zasnovani na istorijskim istraživanjima i procenama.

Upravo zato prikaz treba posmatrati kao ilustraciju razvoja svetskog bogatstva, a ne kao potpuno preciznu evidenciju za svaku godinu.

Jedno je, ipak, jasno: tokom proteklog veka menjale su se industrije koje stvaraju najveća bogatstva, a sa njima i imena ljudi koji su dominirali svetskom ekonomijom.

(Telegraf Bizis/Global Stats/Forbes)

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