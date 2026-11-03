Vladajuća koalicija slovačkog premijera Roberta Fica izgubila je u utorak pouzdanu većinu u parlamentu nakon što je još jedan poslanik napustio njene redove, čime je vlada ostala bez jednog glasa neophodnog za usvajanje zakona.

Iznenadna odluka Romana Malatinca da napusti nacionalističku Stranku sela zatekla je vladajuću koaliciju, koja je zbog toga bila primorana da odloži planirano glasanje u parlamentu za nedelju dana.

Poslanik je saopštio da će udružiti snage sa bivšim ministrom životne sredine Tomašom Tarabom, nacionalističkim političarem i nekadašnjim članom krajnje desničarske stranke ĽSNS, koja ima neonacističke korene. Foto: Veronika Mihaliková/TASR/Profimedia

Taraba je smenjen u septembru, nakon što se opozicija udružila sa vladajućom Slovačkom nacionalnom strankom (SNS) u glasanju o nepoverenju, posle višemesečnih sporova oko njegovog upravljanja ministarstvom.

NJegov povratak u parlament kao nezavisnog poslanika dodatno je oslabio Ficovu ionako krhku većinu.

Ficova vlada sada može da računa na podršku svega 75 poslanika, što je za jednog manje od 76 potrebnih za većinu u slovačkom parlamentu koji ima 150 mesta.

Malatinec nije izričito rekao da li će nastaviti da podržava vladu, ali je jasno stavio do znanja da ne želi prevremene izbore.

Slovačkim medijima izjavio je da će trojica poslanika pojedinačno pregovarati sa vladajućim strankama i Ficom o zakonodavnim predlozima.

"Podržaćemo zakone koji imaju smisla i pomažu ljudima", dodao je.

Opozicija traži prevremene izbore, vlast umanjuje značaj gubitka većine

Dok se Fico još nije oglasio, opozicija je pozvala na raspisivanje prevremenih izbora.

"Prelaskom poslanika Malatinca u Tarabin tabor, vlada Roberta Fica definitivno je izgubila većinu", izjavio je Mihal Šimečka, lider opozicione stranke Progresivna Slovačka.

On je ocenio da vlada može ili da nastavi da se bori za opstanak bez parlamentarne većine do narednih redovnih izbora, zakazanih za jesen 2027. godine, ili da raspiše prevremene izbore, koje je opisao kao "jedini izlaz". Foto: Pavel Neubauer/TASR/Profimedia

Predstavnici vlasti, međutim, pokušali su da umanje značaj ovog političkog udarca.

Erik Kalinjak, šef savetničkog tima premijera, izjavio je da je Fico očekivao Malatinecov potez.

"Biće napravljeni planovi kako bi se obezbedilo zadovoljstvo 76 poslanika", rekao je Kalinjak za dnevni list HN.

Ministar sporta Rudolf Hulijak, koji predvodi Stranku sela koju je Malatinec napustio, priznao je da ga je njegov odlazak šokirao i da je "zamalo pao sa stolice".

Ipak, izrazio je uverenje da će Malatinec nastaviti da podržava vladu.

(Kurir/Sita.sk)