Mira Banjac danas proslavlja 97. rođendan, a ceo dan pristižu joj čestitke kako od prijatelja, kolega tako i od brojnih fanova. Međutim, na jedno iznenađenje nije mogla biti imuna.

Foto: K. Mihajlović

 

 

Legendarna glumica uživala je sa prijateljima u svom stanu kada je čula da je obožavaoci i komšije dozivaju, kada je izašla na terasu zapevali su joj rođendansku pesmu što je nju posebno ganulo i pozdravila ih je aplauzom.

Brojne kolege sa kojima je sarađivala tokom impozantne karijere uveličale su njen poseban dan. Među njima je i glumica Milica Milša koja joj je posvetila emotivnu objavu na društvenim mrežama:

- Srećan rođendan draga moja Mirče, da budeš zdrava i jaka, da nam i dalje budeš motor i zvezda vodilja. Volim te, ljubim i grlim jako - napisala je.

Čestitkama su se pridružili i Žarko Jokanović, Srna Lango, Danica Ristovska i mnogi drugi koji su uveličali njen poseban dan.

Mira Banjac jedna je od najvoljenijih glumica na ovim prostorima, a njena karijera traje više od sedam decenija. Iza sebe ima stotine uloga, brojne nagrade i iskustvo koje je sticala tokom čitavog života. Ipak, pored umetničkog rada, mnoge zanima i kako uspeva da sačuva energiju, vedar duh i želju za stvaranjem.

(Kurir)

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