Srpska glumica Ivana Žigon iza sebe je ostavila težak životni period, a detalje svoje borbe jednom prilikom je podelila javno. Ona je otkrila potresne detalje o svojoj dugoj borbi sa rakom i želji da se ostvari u ulozi majke.

Nakon što je prošla kroz zahtevne terapije, lekari su smatrali da su šanse za trudnoću gotovo nepostojeće. Međutim, teške okolnosti donele su joj potpunu promenu životne perspektive. Foto: M.P./ATAImages

Ivana Žigon se tom prilikom prisetila kako su teške situacije uticale na nju:

- Nakon lečenja, danas sam apsolutno druga Ivana. Idem životom koji je trenutan i naučile su me teške okolnosti da ne zavisi sve od nas i da nismo toliko bitni.

Rizik u 38. godini i borba za majčinstvo

Iako su joj doktori rekli da je trudnoća posle tolikih terapija nemoguća, Ivana je sa 38 godina odlučila da preuzme rizik. Veliku snagu i podršku u toj odluci dobila je i od svog oca. Foto: L.L./ATAImages

- Puno je tu bilo dato hrabrosti i sa očeve strane, ne samo sa moje. Tada sam imala 38 godina i prošao je dug period od terapije, a lekari nisu mislili da je to moguće posle tolikih terapija. Bio je veliki rizik i to se dogodilo pre 14 godina, nisam tada imala nikakvu dilemu. Sada imam i četiri unuke. Mi smo porodica.

Detinjstvo uz poznate roditelje i nikad prežaljeni gubitak

Prisećajući se porodičnog doma i svojih roditelja, Jelene i Steve Žigon, Ivana je otkrila da je zbog brojnih obaveza odmalena imala gust raspored. Posebno emotivno govorila je o majčinom odlasku, ali i o tome kako je ocu bila oslonac tokom njegovih zdravstvenih problema.

- Nisu mene roditelji stigli da maze, jedna škola, muzička škola, druga škola. Nisu me roditelji previše mazili, jer sam od malena imala previše obaveza. Najbolnije trenutak je kada je moja mama otišla, jer sam ostala veliki dužnik njoj u svakom smislu. U tati sam punoj meri bila veliki saborac, jer mu je zdravlje bilo narušeno. A mama je nekako brinula o svima nama.

(Blic)

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