Uz domaći hleb i porodično okupljanje, lako postaje glavno jelo svečanog ručka.

Foto: Depozitfoto/Gala_Didebashvili

 

Sastojci za slavsku sarmu

  • 250 g mlevene junetine i 250 g mlevene svinjetine
  • 2 glavice crnog luka
  • 300 g suvih rebara bez kostiju ili 500 g sa kostima
  • oko 15 listova kiselog kupusa, uz dodatne za oblaganje
  • pola šolje pirinča
  • 2 kašike aleve paprike
  • nekoliko kašika masti
  • 3–4 lovorova lista
  • 5–6 čenova belog luka
  • desetak zrna bibera
  • so i mleveni biber

Priprema nadeva i zavijanje

Na masti propržite iseckani luk i meso. Dodajte malo soli, biber, deo paprike, sitno iseckan komadić rebara i pirinač. Kratko propržite, pa prohladite.

Listovima odstranite zadebljanja. Punite ih nadevom i zavijajte. Dno podmazane posude obložite kupusom, pa ređajte sarme, rebra, preostalu papriku, lovor, beli luk i biber.

Foto: Depozitfoto/skylinefree

 

Koliko se sarma peče u rerni?

Prekrijte kupusom, dodajte kašiku masti i vodu da prekrije sadržaj. Poklopljeno pecite 30 minuta na 200 stepeni, zatim oko dva sata na 170. Poslednjih dvadesetak minuta uklonite poklopac i gornje listove radi zapecanja.

(Kurir)

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