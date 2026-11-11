- Na moju veliku žalost, ta strast prema poslu je mojoj deci ukrala neko vreme koje je trebalo da provedem sa njima - rekla je nedavno Verica.

Foto: ATA images/F. S.

 

 

- Danas me više zovu deca nego unuci, što je normalno. Kom unuku je stalo do babe? Nijednom. Dok ste vi bili tu, prvo me zvao sin, pa jedna ćerka, druga ćerka, tako da znači da su mi oprostili to ukradeno vreme - istakla je tad za "Blic".

Podsetimo, Verica je govorila o razlici u godinama između muža Veljka i nje.

- Razumela bih da Veljko hoce da ode od mene. Život je čudna pojava, ne razmišljam o našem odnosu da je za ceo život, volela bih da je tako, ali me ne bi iznenadilo ni da nije iz razloga što čovek ima samo 38 godina, možda bi bio greh da ostane sa nekim ko će uskoro imati 80 i kusur. Lakoća kojom Veljko amortizuje sve životne probleme samo mi kazuje da je on došao u moj život kao nagrada. Kod nas ništa nije stereotip - rekla je tada za "Blic" i dodala:

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Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- Ja sam možda po prvi put shvatila da voleti nekoga znači voleti koliko kvalitete toliko i mane osobe sa kojom živite.

(Blic)

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