Ruski naučnici proučavaju hiljade starih majmuna u pokušaju da otkriju tajnu večne mladosti, dok ruski predsednik Vladimir Putin, koji navodno sanja o tome da živi do 150. godine, sve više ulaže u istraživanja dugovečnosti, piše Daily Mail.

Istraživanje predvodi osamdesetogodišnji Mihail Kovalčuk, koji važi za jednog od glavnih naučnih savetnika ruskog lidera.

U njegovom Državnom istraživačkom institutu "Kurčatov", jednoj od vodećih naučnih ustanova u Rusiji, nalazi se više od 7.000 majmuna iz 22 različite vrste.

Među njima je i posebna grupa životinja u poznim godinama, od kojih neke imaju više od 30 godina. Naučnici detaljno ispituju njihovu krv, mozak i unutrašnje organe u potrazi za tragovima koji bi mogli da objasne dugovečnost. Foto: Oleg Elkov / Alamy / Profimedia

- Pratimo starije majmune kako bismo proučili sve faze starenja. Ispitujemo jedinke starosti od 18 do više od 30 godina. Sprovodimo kompletne preglede: biohemijske analize, analize strukture organizma, ispitivanja krvnih sudova, snimanja mozga - sve. Primati su nam najbliži model za ovakva istraživanja. To je osnova za stvaranje sistema kojim bi se regulisalo produženje životnog veka, rekao je Kovalčuk na naučnom forumu u Moskvi.

NJegovi naučnici formirali su i posebnu banku krvi, u kojoj se čuvaju uzorci uzeti od majmuna koji su doživeli neuobičajeno duboku starost.

Projekat istraživanja dugovečnosti sprovodi se u saradnji sa Ruskim naučnim centrom hirurgije "Petrovski". Direktor ove ustanove Konstantin Kotenko izjavio je da uzorci pomažu istraživačima da razumeju biološke mehanizme starenja.

Kovalčukov mlađi brat Jurij (74), milijarder, jedan je od najbližih Putinovih saradnika, a poznat je i pod nadimkom "Putinov novčanik".

Mihail Kovalčuk predvodi Putinov projekat produženja životnog veka zajedno sa ćerkom ruskog predsednika Marijom Voroncovom (41), endokrinologom, koja je nedavno na ruskoj državnoj televiziji predstavila planove za razvoj lekova protiv starenja i u borbi protiv smrti. Not specified / WillWest News / Profimedia / Profimedia

Ona je otvoreno priznala, ne pominjući Putinovo ime, da je "glavni pokretač" razvoja istraživanja dugovečnosti "egzistencijalni strah od smrti".

Putinova opsednutost podmlađivanjem došla je do izražaja tokom njegove posete Pekingu prošle godine. Mikrofon je slučajno zabeležio njegov razgovor sa kineskim predsednikom Si Đinpingom o transplantaciji organa i mogućnosti da ljudi žive do 150 godina.

Putin je tada rekao Siju da bi napredak u transplantacionoj medicini mogao da omogući ljudima da postaju sve mlađi, pa čak i da dostignu besmrtnost.

- Što duže živiš, postaješ mlađi, rekao je Putin.

Kasnije je na konferenciji o veštačkoj inteligenciji izjavio: "Verovatno je moguće doživeti 150 godina", a zatim dodao da ni to nije dovoljno dugo.

U međuvremenu, Rusija ubrzano sprovodi naučna istraživanja u oblasti 3D štampanja živog tkiva i ksenotransplantacije, odnosno uzgajanja ljudskih organa u telima mini-svinja za koje se smatra da su genetski kompatibilne sa ljudima.

Putinovi naučnici razvijaju i lek za koji se tvrdi da bi mogao da bude prvi takve vrste u svetu, a čiji je cilj usporavanje starenja blokiranjem ključnog gena RAGE.

BONUS VIDEO: