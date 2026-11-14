Kako je otkrio tokom nastupa u Novom Sadu, zbog zdravstvenog problema morao je da se podvrgne operaciji, a vest o dijagnozi u prvi mah ga je veoma uplašila.

- Kada sam dobio dijagnozu da imam tumor, morao sam da se operišem. Čovek se uplaši, to su strašne stvari. Tumor, ne znaš šta je gore od toga. Šta je sledeće? - ispričao je Marko.

Ipak, kako je objasnio, suočavanje sa bolešću promenilo je njegov pogled na život i dalo mu snagu da preispita neke stvari.

Foto: ATA images/M.M.

 

 

- Neverovatno je kako mi je to dalo neku energiju i snagu da promenim pogled na svet. Da promenim neke stvari, da budem najbolja verzija koja mogu da budem - rekao je muzičar.

Pročitajte još

SKANDAL Objavljen eksplicitan snimak Depardjea sa koleginicom

SKANDAL Objavljen eksplicitan snimak Depardjea sa koleginicom

12:07

"Deda mi se klanjao Alahu, baba se molila Hristu"

"Deda mi se klanjao Alahu, baba se molila Hristu"

11:28

"Sram vas bilo!": Vređali 24 leta mlađu ženu Miloša Bojanića

"Sram vas bilo!": Vređali 24 leta mlađu ženu Miloša Bojanića

09:04

"Živeo sam kao beskućnik u BG-u": Čurović zaplakao u emisiji

"Živeo sam kao beskućnik u BG-u": Čurović zaplakao u emisiji

08:11

Marko je priznao i da mu je u čitavoj situaciji bilo neobično što su ljudi iz njegovog okruženja stalno pokušavali da ga ohrabre i uvere da će sve biti dobro, dok je on sam, kako kaže, osećao da je dobro.

- Čudno je kada si u toj situaciji, svi nekako u fazonu: "Biće sve okej, polako, samo pozitivno", a ja sam bio dobro. Tada sam shvatio da se ja borim, svi žele meni dobro - zaključio je Marko.

Govorio i o terapijama i promeni imidža

Podsetimo, Marko je nedavno govorio i o zdravstvenim problemima sa kojima se suočava, otkrivši da je zbog terapija promenio izgled, odnosno ošišao kosu i obrijao bradu.

Tada je istakao da se dobro oseća i da terapije dobro podnosi, ali da mora pažljivo da planira vreme i ostavi sebi dovoljno prostora za oporavak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marko Louis (@marko.louis25)

- Pre godinu dana mi se pojavio zdravstveni problem i sad sam trenutno na terapijama i baš zbog toga sam malo i bez brade i kose. Dobro se osećam i dobro podnosim sve, hvala Bogu. Jedino što moram uvek vremenski da planiram. Treba mi vremena uvek da se oporavim od toga i moram da usporim. Kao što smo sad pričali, moram da stanem, sačekam, što i nije loše. Svaki dan koji se osećam i loše samo mi daje nadu, ne samo nadu, nego znam da je već sledeći mnogo bolji - rekao je on za Blic i dodao:

- Meni je bio cilj pre nego što mi promenim imidž, da nazovemo to tako, kada mi opadne kosa da ja snimim spot za "Zahmet", da bude to još u starom stajlingu. I uspeli smo, a sutradan sam morao onda da pozovem svoj frizerski tim. To su moja deca i oni su me profesionalno ošišali i sad sam spreman za nove pobede.

(Telegraf.rs)

VELIKO POJAČANJE! Vraća se Vladimir Lučić
Sport

VELIKO POJAČANJE! Vraća se Vladimir Lučić

LEPOTICA ZVALA NIKOLU U PROVOD: Jokić reakcijom oduševio svet (VIDEO)
Sport

LEPOTICA ZVALA NIKOLU U PROVOD: Jokić reakcijom oduševio svet (VIDEO)

BONUS VIDEO:

#VIP #Marko Luis #Marko Luis tumor #muzičar Marko Luis #pevač Marko Luis #Marko Luis operacija
Komentari 0
ВАСПИТАЧИЦА РОДИЛА ДЕВОЈЧИЦУ, ПА УМРЛА: Трагедија - Дечак од 9 година остао без мајке, колеге се опраштају од преминуле породиље

VASPITAČICA RODILA DEVOJČICU, PA UMRLA: Tragedija - Dečak od 9 godina ostao bez majke, kolege se opraštaju od preminule porodilje