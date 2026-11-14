Kako je otkrio tokom nastupa u Novom Sadu, zbog zdravstvenog problema morao je da se podvrgne operaciji, a vest o dijagnozi u prvi mah ga je veoma uplašila.

- Kada sam dobio dijagnozu da imam tumor, morao sam da se operišem. Čovek se uplaši, to su strašne stvari. Tumor, ne znaš šta je gore od toga. Šta je sledeće? - ispričao je Marko.

Ipak, kako je objasnio, suočavanje sa bolešću promenilo je njegov pogled na život i dalo mu snagu da preispita neke stvari. Foto: ATA images/M.M.

- Neverovatno je kako mi je to dalo neku energiju i snagu da promenim pogled na svet. Da promenim neke stvari, da budem najbolja verzija koja mogu da budem - rekao je muzičar.

Marko je priznao i da mu je u čitavoj situaciji bilo neobično što su ljudi iz njegovog okruženja stalno pokušavali da ga ohrabre i uvere da će sve biti dobro, dok je on sam, kako kaže, osećao da je dobro.

- Čudno je kada si u toj situaciji, svi nekako u fazonu: "Biće sve okej, polako, samo pozitivno", a ja sam bio dobro. Tada sam shvatio da se ja borim, svi žele meni dobro - zaključio je Marko.

Govorio i o terapijama i promeni imidža

Podsetimo, Marko je nedavno govorio i o zdravstvenim problemima sa kojima se suočava, otkrivši da je zbog terapija promenio izgled, odnosno ošišao kosu i obrijao bradu.

Tada je istakao da se dobro oseća i da terapije dobro podnosi, ali da mora pažljivo da planira vreme i ostavi sebi dovoljno prostora za oporavak.

- Pre godinu dana mi se pojavio zdravstveni problem i sad sam trenutno na terapijama i baš zbog toga sam malo i bez brade i kose. Dobro se osećam i dobro podnosim sve, hvala Bogu. Jedino što moram uvek vremenski da planiram. Treba mi vremena uvek da se oporavim od toga i moram da usporim. Kao što smo sad pričali, moram da stanem, sačekam, što i nije loše. Svaki dan koji se osećam i loše samo mi daje nadu, ne samo nadu, nego znam da je već sledeći mnogo bolji - rekao je on za Blic i dodao:

- Meni je bio cilj pre nego što mi promenim imidž, da nazovemo to tako, kada mi opadne kosa da ja snimim spot za "Zahmet", da bude to još u starom stajlingu. I uspeli smo, a sutradan sam morao onda da pozovem svoj frizerski tim. To su moja deca i oni su me profesionalno ošišali i sad sam spreman za nove pobede.

(Telegraf.rs)

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