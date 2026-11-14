Ivan Hinić, direktor bioskopa "Cineplexx", preminuo je u 55. godini. Vest o njegovoj smrti objavio je na Instagramu reditelj Stevan Filipović.

Reditelj se u emotivnoj objavi oprostio od prijatelja i saradnika Ivana Hinića.

"Sa ogromnom tugom se opraštam od Ivana Hinića, našeg Hineta. Direktora Cineplexxa. I u najlepšim, i u najtežim vremenima, bio si prvo čovek i prijatelj, pa tek onda kolega. Hine, ne mogu da prihvatim da te nema. Tvoj osmeh, tvoja smirenost, tvoja odlučnost i dobrota su dotakli živote toliko ljudi. Nadam se da si to znao. Uvek si bio tu da podržiš domaći film (čak i kad je to bilo rizično), mlade autore i naš fakultet. Večno ću te pamtiti. Hvala ti", napisao je Filipović na Instagramu uz fotografije Hinića.

Ko je bio Ivan Hinić

Ivan Hinić je rođen 25. septembra 1972. godine u Beogradu. U filmski svet ulazi 1998, radeći u distributerskoj kući Tuck, jednoj od najvećih na teritoriji bivše Jugoslavije.

Prva zaduženja su mu bila prodaja televizijskih prava, a zatim u video distribuciji (home entertainment) u početku još VHS kaseta, a zatim DVD i blu-ray diskova skoro svih holivudskih studija. Brzo je napredovao do pozicije Head Of Video Distribution. Imajući u vidu da je Tuck izrastao u najvećeg bioskopskog distributera, takođe posedujući prvi multiplex bioskop u zemlji, Hinić je karijeru nastavio u tom smeru i vremenom dolazi na poziciju Managing Director. Kao predstavnik Tuck-a, sarađivao je sa najvećim holivudskim studijima: Warner Bros, Sony Pictures, 20th Century Fox, Universal, Paramount i mnogim nezavisnim kompanijama.

Po ulasku kompanije Cineplexx na domaće tržište, preuzimanjem bioskopa u Beogradu i Podgorici, Hinić se priključuje na poziciji Operation Manager za Srbiju i Crnu Goru, a tokom 2012. i 2013. otvaranjem bioskopa u Skoplju i Tirani, dobija u zaduženje i ove teritorije. 2014. godine postaje Programski direktor za Jugoistočnu Evropu, pod čiju kontrolu spada više 100 bioskopskih dvorana lociranih u Sloveniji (Celje, Maribor, Koper, Kranj, Novo Mesto i Murska Sobota), Hrvatskoj (Zagreb i Split), Srbiji (Beograd, Kragujevac, Niš, Priština), Crnoj Gori (Podgorica), Makedoniji (Skoplje) i Albaniji (Tirana).

Cineplexx je danas najveći bioskopski lanac u regionu i jedan od vodećih u Evropi posvećen konstantnom unapređenju kako tehničkih karakteristika filmskih projekcija tako i vrhunskoj usluzi koje pruža svojim posetiocima.

(Kurir)

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